Sono 4mila le posizioni lavorative aperte nelle province Bat, Bari e Foggia

Turismo, ristorazione e servizi di animazione i settori con il maggior numero di richieste

BAT - sabato 14 febbraio 2026 5.02
La Puglia Nord terra d'elezione per gli sbocchi occupazionali nel turismo e nella ristorazione. L'ultimo aggiornamento di WORKUP conferma la forte domanda di lavoro in questi ambiti.
È questo quanto emerge dai dati pubblicati su WORKUP, promosso dai Centri per l'Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.
Nello specifico, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione guida la classifica.
Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:
  • Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 2342.
  • Servizi turistici, culturali e ristorazione: 870.
  • Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 139.
  • Industria, Produzione, Metalmeccanico: 130.
  • Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 77.
  • Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 75.
  • Logistica, Trasporti, Magazzini: 35.
  • Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 24.
  • Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 18.
  • Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.
  • Servizi socio-sanitari ed educativi: 16.
  • ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 14.
  • Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4.

All'interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.
Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.
Nella sezione concorsi è presente un avviso pubblico per la costituzione di un elenco da cui le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione Europea potranno assumere quasi 1500 nuovi funzionari.

Su WORKUP c'è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l'impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia.

Tra gli eventi EURES, il 24 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, si terrà il recruiting day organizzato in collaborazione con Club Med.

Tutte le informazioni sui profili professionali e sulle modalità di partecipazione all'evento, sono disponibili a questo link.

La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.

WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171

È possibile approfondire la conoscenza del mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego seguendo la pagina Linkedin dedicata.

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
