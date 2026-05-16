Quasi 1000 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia

Il nuovo numero di

Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:

Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 281.

281. Servizi turistici, culturali e ristorazione: 235.

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 108.

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 91.

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 64.

Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 38.

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 28.

Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 26.

Servizi socio-sanitari ed educativi: 24.

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 9.

Logistica, Trasporti, Magazzini: 9.

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 5.

Servizi finanziari/credito e assicurativi: 5.

All'interno di

Nella sezione Eventi, in evidenza il supporto di alcuni Centri per l'impiego di ARPAL Puglia a iniziative di orientamento e Job day del programma Punti Cardinali della Regione Puglia. In particolare, il Centro per l'impiego di Foggia parteciperà al

Su

Si segnala, fra gli eventi EURES, l'iniziativa di reclutamento

Tra i concorsi si segnala la selezione per 10 posti di autista di ambulanza presso la ASL di Bari.

WorkUP

Le offerte di lavoro pubblicate su

Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.