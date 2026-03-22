In crescita l’export della Puglia nel mondo. I dazi non frenano le esportazioni verso gli USA +6,1%

Torna a crescere l'export della Puglia. Nel 2025 si registra un incremento del 2,6% rispetto all'anno precedente per un valore assoluto complessivo di 9,894 miliardi di euro e un aumento rispetto al 2024 di 251,193 milioni.Principale partner della Puglia si conferma la Germania con oltre 1,57 miliardi di valore dell'export, al secondo posto gli Stati Uniti con oltre 987,5 milioni, seguono la Francia (889,9 milioni), la Spagna (674,7 milioni), e la Turchia (500,2 milioni)Ad attestarlo è l'Istat nell'ultimo report dedicato alle esportazioni nelle regioni italiane calcolate nell'intero anno 2025. Inoltre, dall'estrazione delle tabelle di dettaglio dalla banca dati dell'Agenzia Ice, cioè l'organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri, sembrerebbe che le sorti delle esportazioni pugliesi nel 2025 siano state risollevate in buona parte dalle vendite negli Stati Uniti e, stando ai dati, proprio nell'ultimo trimestre dell'anno.Il valore dell'export della Puglia verso gli Usa è aumentato, infatti, nell'intero anno del 6,1% (un aumento di 56,372 milioni rispetto al 2024), mentre nei primi nove mesi appariva in calo del 2,6%. Il che vuol dire che l'export verso i soli Stati Uniti nel 2025 ha inciso per il 22,44% sulla crescita totale delle esportazioni pugliesi verso il Mondo (pari a 251,193 milioni).Al primo posto tra le merci vendute dalla Puglia negli Usa compare la categoria "Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi" con un aumento del 51,5% e un valore totale nell'anno di oltre 251 milioni. In crescita inoltre il comparto dei mobili del 16,7% (129,5 milioni di euro l'export totale della Puglia verso gli Usa) e le macchine di impiego generale del 62,9% (49,7 milioni il valore annuale delle esportazioni pugliesi). Con un trend di crescita a tre cifre (+ 314,4) il comparto dei 'Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (38,167 milioni il fatturato export complessivo del 2025).Per l'assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro della Regione Puglia,, "l'incremento delle esportazioni pugliesi nel 2025 rappresenta un dato incoraggiante per la Puglia soprattutto in considerazione del contesto geopolitico. La crescita nel mercato statunitense, poi, è in controtendenza rispetto alle previsioni legate ai dazi voluti dal presidente Trump, che comportano un aumento dei costi per importatori e consumatori statunitensi frenando l'export dell'Eurozona. Un dato, quello pugliese – sottolinea l'assessore –ancora più significativo perché riguarda per lo più i prodotti tecnologicamente avanzati quindi ad alto valore aggiunto, per i quali i maggiori studi economici avevano previsto un crollo. Tra i settori è l'aerospazio a registrare un incremento davvero rilevante: +49,7% le esportazioni pugliesi verso il Mondo e + 51,5 verso gli Stati Uniti, che si confermano anche nel 2025 il secondo partner per la Puglia per tutti i prodotti e il primo in assoluto per l'aerospazio".