Il “Premio Chiara Lubich” alla “Fondazione Senza sbarre” di Andria

Andrà alla "Fondazione Senza Sbarre" della Diocesi di Andria il "Premio Chiara Lubich", giunto alla sua 16^ edizione, assegnato dall'Associazione "Mondo Nuovo" di Manfredonia, costituita nel lontano 1987, per la tutela dei diritti e per lo sviluppo dell'uomo.«Per l'encomiabile iniziativa intrapresa in favore delle e degli ex carcerati, la quale, oltre a dimostrare solidarietà umana, risponde a un dettato evangelico:"…..ero carcerato…"» si legge nella motivazione assegnata alla "Fondazione Senza Sbarre", fortemente voluta dal vescovo diocesano Mons. Luigi Mansi.A consegnarlo al Presidente della APS "Senza sbarre" dr. Giannicola Sinisi ed al Direttore generale don Riccardo Agresti, sarà la Presidente del sodalizio prof.ssa Emmanuela Troiano, nel corso di una cerimonia pubblica, in programma nel centro sipontino domenica mattina, 17 maggio 2026, presso il Cinema San Michele.Il premio, intitolato a Chiara Lubich, Serva di Dio, figura esemplare che ha incarnato e diffuso i valori della fratellanza umana, vedrà tra i premiati il Cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia con la Caritas Diocesana, la Fondazione "Sale della Terra" di Benevento; la Società Cooperativa FO.CO. di Ragusa, i "Ragazzi della Stazione di Foggia", Made in Carcere, l'OFS (Opera Francescana Secolare) la Fraternità di Comunione e Liberazione, la Diocesi di Manfredonia-San Giovanni Rotondo - Vieste, Living Peace International ed alcune comunità e scuole che hanno sostenuto il progetto "Una goccia di solidarietà per un Mediterraneo della Fraternità" in aiuto alla Terra Santa.