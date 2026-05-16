Il magistrato, dott. Giannicola Sinisi e Don Riccardo Agresti
Il magistrato, dott. Giannicola Sinisi e Don Riccardo Agresti
Eventi e cultura

Il “Premio Chiara Lubich” alla “Fondazione Senza sbarre” di Andria

Cerimonia a Manfredonia, domenica mattina 17 maggio 2026, presso il Cinema San Michele

Andria - sabato 16 maggio 2026 12.57
Andrà alla "Fondazione Senza Sbarre" della Diocesi di Andria il "Premio Chiara Lubich", giunto alla sua 16^ edizione, assegnato dall'Associazione "Mondo Nuovo" di Manfredonia, costituita nel lontano 1987, per la tutela dei diritti e per lo sviluppo dell'uomo.

«Per l'encomiabile iniziativa intrapresa in favore delle e degli ex carcerati, la quale, oltre a dimostrare solidarietà umana, risponde a un dettato evangelico:"…..ero carcerato…"» si legge nella motivazione assegnata alla "Fondazione Senza Sbarre", fortemente voluta dal vescovo diocesano Mons. Luigi Mansi.

A consegnarlo al Presidente della APS "Senza sbarre" dr. Giannicola Sinisi ed al Direttore generale don Riccardo Agresti, sarà la Presidente del sodalizio prof.ssa Emmanuela Troiano, nel corso di una cerimonia pubblica, in programma nel centro sipontino domenica mattina, 17 maggio 2026, presso il Cinema San Michele.

Il premio, intitolato a Chiara Lubich, Serva di Dio, figura esemplare che ha incarnato e diffuso i valori della fratellanza umana, vedrà tra i premiati il Cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia con la Caritas Diocesana, la Fondazione "Sale della Terra" di Benevento; la Società Cooperativa FO.CO. di Ragusa, i "Ragazzi della Stazione di Foggia", Made in Carcere, l'OFS (Opera Francescana Secolare) la Fraternità di Comunione e Liberazione, la Diocesi di Manfredonia-San Giovanni Rotondo - Vieste, Living Peace International ed alcune comunità e scuole che hanno sostenuto il progetto "Una goccia di solidarietà per un Mediterraneo della Fraternità" in aiuto alla Terra Santa.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Diocesi di Andria
  • don riccardo agresti
  • giannicola sinisi
  • Progetto Senza Sbarre
Una Fondazione a servizio del progetto diocesano “Senza Sbarre” e della cooperativa sociale “A Mano Libera”
16 maggio 2026 Una Fondazione a servizio del progetto diocesano “Senza Sbarre” e della cooperativa sociale “A Mano Libera”
Manovra sanità: oggi la conferenza stampa del presidente della Regione Puglia
16 maggio 2026 Manovra sanità: oggi la conferenza stampa del presidente della Regione Puglia
Altri contenuti a tema
Una Fondazione a servizio del progetto diocesano “Senza Sbarre” e della cooperativa sociale “A Mano Libera” Attualità Una Fondazione a servizio del progetto diocesano “Senza Sbarre” e della cooperativa sociale “A Mano Libera” DIGNITAS HUMANA, questo il nome del neo sodalizio, avrà come Presidente onorario il Vescovo di Andria, S.E. Mons. Luigi Mansi
Importatore di rinascita: Teo porta i sapori di "A Mano Libera" in Albania Attualità Importatore di rinascita: Teo porta i sapori di "A Mano Libera" in Albania L'economia del bene non ha frontiere: da corriere della droga a imprenditore del gusto e della tradizione andriese
Il modello “Senza Sbarre” presentato alla Lega Navale di Trani Attualità Il modello “Senza Sbarre” presentato alla Lega Navale di Trani Con Giannicola Sinisi Don Riccardo Agresti, per spiegare come dalla masseria San Vittore é possibile il valido esempio di alternativa al carcere
Tanta la partecipazione delle associazioni religiose di Andria che si sono strette al neo vescovo, Don Mimmo Basile Religioni Tanta la partecipazione delle associazioni religiose di Andria che si sono strette al neo vescovo, Don Mimmo Basile La cerimonia di consacrazione a Vescovo è stata un momento di fede e preghiera dei tanti fedeli accorsi
Restauro chiesa Santa Croce: cantiere aperto a nuove esperienze Attualità Restauro chiesa Santa Croce: cantiere aperto a nuove esperienze Mercoledì 8 Aprile, ore 9.30. Chiesa Santa Croce, incontro con la comunità scolastica I.C. "Imbriani – Salvemini"
“Una vita senza sbarre” di Giannicola Sinisi presentato alla Libreria Laterza di Bari Attualità “Una vita senza sbarre” di Giannicola Sinisi presentato alla Libreria Laterza di Bari Tanto pubblico per questo particolare evento che ha visto la testimonianza di don Riccardo Agresti
Don Pasquale Gallucci nuovo vicario della Diocesi di Andria Religioni Don Pasquale Gallucci nuovo vicario della Diocesi di Andria Succede a don Mimmo Basile eletto vescovo di Molfetta nelle scorse settimane
Alla libreria Laterza di Bari la presentazione del libro di Giannicola Sinisi "Una vita senza sbarre" Attualità Alla libreria Laterza di Bari la presentazione del libro di Giannicola Sinisi "Una vita senza sbarre" Venerdì 20 marzo alle ore 18.30, in via Dante 49/53
Grave incidente stradale su via Puccini all'incrocio con via Toscanini: 21enne in rianimazione
16 maggio 2026 Grave incidente stradale su via Puccini all'incrocio con via Toscanini: 21enne in rianimazione
La scuola primaria “Giuseppe Verdi” a Cervia per il Kangourou della Matematica a squadre 2026
16 maggio 2026 La scuola primaria “Giuseppe Verdi” a Cervia per il Kangourou della Matematica a squadre 2026
Piani sperimentali recupero liste d’attesa: i rifiuti scendono al 19%, migliora l’appropriatezza delle prescrizioni urgenti
16 maggio 2026 Piani sperimentali recupero liste d’attesa: i rifiuti scendono al 19%, migliora l’appropriatezza delle prescrizioni urgenti
Raccolta differenziata, pubblicato l’Avviso a favore dei Comuni virtuosi per il potenziamento del servizio
16 maggio 2026 Raccolta differenziata, pubblicato l’Avviso a favore dei Comuni virtuosi per il potenziamento del servizio
Quasi 1000 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia
16 maggio 2026 Quasi 1000 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia
L’VIII Centenario del Transito di San Francesco. A Trani lo spettacolo teatrale "Potevo avere tutto " con Daniele Ridolfi
16 maggio 2026 L’VIII Centenario del Transito di San Francesco. A Trani lo spettacolo teatrale "Potevo avere tutto" con Daniele Ridolfi
Verifiche ed ispezioni del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dei Carabinieri nella Bat
16 maggio 2026 Verifiche ed ispezioni del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dei Carabinieri nella Bat
Allerta meteo gialla per vento ad Andria: chiusi cimitero, parchi e Monumento ai Caduti
15 maggio 2026 Allerta meteo gialla per vento ad Andria: chiusi cimitero, parchi e Monumento ai Caduti
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.