Lavoro
Lavoro
Attualità

“Workup”: oltre 2500 posizioni disponibili. Aperto reclutamento per governanti e addetti alle pulizie settore turistico

In evidenza tra le aree occupazionali in crescita, i servizi socio-sanitari ed educativi

Puglia - lunedì 30 marzo 2026 0.23 Comunicato Stampa
Continua la trazione turistica nella domanda di lavoro analizzata su WORKUP, il report bisettimanale promosso dai Centri per l'Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.
In questa edizione è il settore "Servizi turistici, culturali e ristorazione" a guidare la classifica delle posizioni lavorative, con un fabbisogno di 1.023 unità. Se a questo dato si sommano le 597 posizioni per i "Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi", emerge come il macro-settore dell'accoglienza e del tempo libero rappresenti circa il 64% della richiesta di personale.
Oltre al turismo, mostrano segnali di vitalità il comparto "Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio" con 219 posizioni aperte, seguito da "Costruzioni, Impianti e Immobiliare" (179 risorse).
Inoltre, su WORKUP è presente un'offerta dedicata al Grande Reclutamento nel settore turistico per personale housekeeping (governanti e addetti alle pulizie per strutture ricettive e di accoglienza turistica).
Il Grande Reclutamento per housekeeper permette a chi è interessato di iscriversi alle liste di disponibilità tramite questo link, generando così un elenco di candidati da proporre ai datori di lavoro che cercano personale nel settore.
Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:
  • Servizi turistici, culturali e ristorazione: 1023;
  • Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 597;
  • Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 219;
  • Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 179;
  • Servizi socio-sanitari ed educativi: 147;
  • Industria, Produzione, Metalmeccanico: 101;
  • Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 76;
  • Logistica, Trasporti, Magazzini: 65;
  • Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 60;
  • Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 34;
  • Servizi finanziari/credito e assicurativi: 15;
  • Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 13;
  • ICT, Servizi Digitali, Comunicazione: 5.
All'interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.

Nella sezione Avvisi e concorsi è presente il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero.

È possibile candidarsi attraverso la piattaforma DOL entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026.

Complessivamente, sono richiesti:
  • 148 volontari nella Bat;
  • 157 volontari nella provincia di Foggia;
  • 429 volontari nella provincia di Bari.


Su WORKUP c'è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l'impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia.


Tra le opportunità EURES si segnala la ricerca di educatori della prima infanzia per gli asili nido pubblici della città di Helsinki.


Tutte le informazioni sui requisiti richiesti sono presenti a questo link.


La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.


WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171
Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.


Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.


I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • lavoro
  • Centro per l'Impiego Andria
Giovanna Bruno lancia la corsa per il 24 e 25 maggio: "Disarmiamo il linguaggio, l'onda arancione riparte dalle persone "
30 marzo 2026 Giovanna Bruno lancia la corsa per il 24 e 25 maggio: "Disarmiamo il linguaggio, l'onda arancione riparte dalle persone"
Servizi educativi 0-3, aprono le procedure nel Catalogo telematico
30 marzo 2026 Servizi educativi 0-3, aprono le procedure nel Catalogo telematico
Altri contenuti a tema
In crescita l’export della Puglia nel mondo. I dazi non frenano le esportazioni verso gli USA +6,1% In crescita l’export della Puglia nel mondo. I dazi non frenano le esportazioni verso gli USA +6,1% Principale partner della Puglia si conferma la Germania, al secondo posto gli Stati Uniti, seguono Francia, Spagna e la Turchia
Cade da sei metri di altezza, operaio 30enne originario di Andria muore a Modugno Cronaca Cade da sei metri di altezza, operaio 30enne originario di Andria muore a Modugno La vittima Enrico Matera è deceduta sul colpo. Sul posto lo Spesal di Asl Bari
"Il Lavoro viaggia con noi": il tour nazionale dei Consulenti del Lavoro fa tappa ad Andria "Il Lavoro viaggia con noi": il tour nazionale dei Consulenti del Lavoro fa tappa ad Andria L’appuntamento è per il prossimo 16 aprile: con il truck itinerante dedicato all’orientamento, alla legalità e alla sicurezza sul lavoro
Lavoro: oltre 3mila posizioni aperte. Turismo, ICT ed agroalimentare in evidenza Lavoro: oltre 3mila posizioni aperte. Turismo, ICT ed agroalimentare in evidenza Quasi 800 proposte selezionate dalla rete EURES  per vari profili dedicati alla prossima stagione estiva
"Workup" Centri per l'impiego di Bari, Bat e Foggia: disponibili 3mila posti di lavoro "Workup" Centri per l'impiego di Bari, Bat e Foggia: disponibili 3mila posti di lavoro Il turismo e l’intrattenimento trainano l’occupazione nel nord della Puglia
Carabinieri: al via il 16° concorso per il reclutamento di 898 Allievi Marescialli   Bandi e Concorsi Carabinieri: al via il 16° concorso per il reclutamento di 898 Allievi Marescialli   Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo
Con l'Esercito, orientamento e opportunità di carriera in uniforme Con l'Esercito, orientamento e opportunità di carriera in uniforme Per i giovani tra i 18 e i 24 anni partecipare al concorso per 3.000 Volontari in Ferma Iniziale (VFI)
Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile” Politica Bonus mamme, on. Matera (FdI): “Rafforzato il sostegno concreto a natalità e lavoro femminile” L’importo mensile è passato da 40 a 60 euro, per un totale fino a 720 euro annui
AVO Andria: Ramoscelli d'ulivo donati ai pazienti del "Lorenzo Bonomo "
29 marzo 2026 AVO Andria: Ramoscelli d'ulivo donati ai pazienti del "Lorenzo Bonomo"
La scomparsa di Antonio Di Gioia addolora tutti, amici e colleghi psicologi
29 marzo 2026 La scomparsa di Antonio Di Gioia addolora tutti, amici e colleghi psicologi
Passero: “Referendum, vince il voto libero, vince la prova di popolo”
29 marzo 2026 Passero: “Referendum, vince il voto libero, vince la prova di popolo”
L’associazione Terra Madre seleziona 4 giovani per il Servizio Civile: un anno per cambiare il tuo futuro (e quello dei più piccoli)
29 marzo 2026 L’associazione Terra Madre seleziona 4 giovani per il Servizio Civile: un anno per cambiare il tuo futuro (e quello dei più piccoli)
Da Andria a Londra: il cuore della Puglia batte nel Regno Unito con Riccardina Burdo e il "Puglian Italian Fest "
29 marzo 2026 Da Andria a Londra: il cuore della Puglia batte nel Regno Unito con Riccardina Burdo e il "Puglian Italian Fest"
Il CALCIT di Andria e la costante crescita della storica associazione che si occupa di malati oncologici
29 marzo 2026 Il CALCIT di Andria e la costante crescita della storica associazione che si occupa di malati oncologici
Lunedì mattina 30 marzo sarà riaperta via Carmine
29 marzo 2026 Lunedì mattina 30 marzo sarà riaperta via Carmine
Social e coltelli: il nuovo  linguaggio della violenza giovanile. L’analisi dell’Ordine degli Psicologi di Puglia
29 marzo 2026 Social e coltelli: il nuovo  linguaggio della violenza giovanile. L’analisi dell’Ordine degli Psicologi di Puglia
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.