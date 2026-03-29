“Workup”: oltre 2500 posizioni disponibili. Aperto reclutamento per governanti e addetti alle pulizie settore turistico

In questa edizione è il settore

Oltre al turismo, mostrano segnali di vitalità il comparto

Inoltre, su

Il

Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:

Servizi turistici, culturali e ristorazione: 1023;

Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 597;

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 219;

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 179;

Servizi socio-sanitari ed educativi: 147;

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 101;

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 76;

Logistica, Trasporti, Magazzini: 65;

Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 60;

Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 34;

Servizi finanziari/credito e assicurativi: 15;

Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 13;

ICT, Servizi Digitali, Comunicazione: 5.

All'interno di

Nella sezione Avvisi e concorsi è presente il

È possibile candidarsi attraverso la

Complessivamente, sono richiesti:

148 volontari nella Bat;

157 volontari nella provincia di Foggia;

429 volontari nella provincia di Bari.

Su

Tra le opportunità EURES si segnala la ricerca di

Tutte le informazioni sui requisiti richiesti sono presenti a questo

La sezione dedicata del report indirizza al

WORKUP

Le offerte di lavoro pubblicate su

Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.