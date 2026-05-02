Lavoro: oltre 1600 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia

I due comparti continuano a occupare le prime posizioni per numero di richieste e, complessivamente, rappresentano quasi l'80% della domanda di lavoro mediata dai Centri per l'impiego.

Emergono segnali di crescita e dinamismo nei settori dell

Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:

Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 874.

874. Servizi turistici, culturali e ristorazione: 469.

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 123.

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 63.

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 39.

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 22.

Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 20.

Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 16.

Logistica, Trasporti, Magazzini: 10.

Servizi finanziari/credito e assicurativi: 5.

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 5.

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4.

Servizi socio-sanitari ed educativi: 2.

Nella sezione

All'interno di

Su

Tra le

La sezione dedicata del report indirizza al

Tra i concorsi si segnalano tre procedure di selezione bandite da

WorkUp

Le offerte di lavoro pubblicate su

Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.