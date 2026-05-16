Pentassuglia Decaro
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Politica

Manovra sanità: oggi la conferenza stampa del presidente della Regione Puglia

Potrebbero essere resi noti i nomi della nuova dirigenza delle Asl e IRCCS pugliesi commissariati

Puglia - sabato 16 maggio 2026 8.37
Oggi sabato 16 maggio, alle ore 11.30, nella Sala di Jeso del palazzo della Presidenza regionale (Lungomare Nazario Sauro 33, Bari), il presidente della Regione Puglia terrà una conferenza stampa per presentare le misure che la Regione si appresta ad adottare nell'ambito del riequilibrio economico del sistema sanitario regionale riferito all'esercizio 2025 e i conseguenti interventi di natura fiscale.
Nel corso dell'incontro saranno illustrati contenuti e obiettivi della manovra, finalizzata a garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale e la continuità dei servizi ai cittadini.

Secondo indiscrezioni, dal Presidente Decaro e dall'Assessore alla sanità Pentassuglia, potrebbero essere resi noti, nell'occasione, i nomi della nuova dirigenza delle Asl e IRCCS pugliesi commissariati.

Intanto, su buco sulla sanità, il gruppo regionale di Fratelli d'Italia (a richiesta del vicepresidente della Commissione Bilancio, Antonio Scianaro, con il capogruppo Paolo Pagliaro, la vice Tonia Spina, e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, e Giampaolo Vietri) ha chiesto un'audizione urgente affinchè i direttori generali delle Asl e degli Ospedali vengano in Commissione per far luce sui bilanci.

"Il buco enorme nei conti della sanità pugliese, figlio di anni di malagestione da parte dei governi di centrosinistra, ha sicuramente molte voci su cui fare luce. Da settimane come centrodestra abbiamo fatto richiesta ufficiale di una Commissione d'inchiesta per individuare con precisione tutte le cause che hanno provocato un disavanzo nei conti di circa 350 milioni di euro che portano, oggi, ad un commissariamento della sanità pugliese e all'aumento dell'Irpef regionale a danno dei pugliesi. Ma avendo l'amara sensazione che non sarà mai istituita, perché il presidente Antonio Decaro preferisce mettere la polvere sotto il tappeto, per non aprire una 'vertenza' con il suo predecessore, il nostro vicepresidente della Commissione Bilancio, Antonio Scianaro, ha ritenuto opportuno chiedere una audizione urgente alle Commissioni Bilancio e Sanità per audire i direttori generali delle Asl pugliesi, del Policlinico di Bari, degli Ospedali Riuniti di Foggia, dell'Oncologico di Bari e del De Bellis di Castellana affinché si inizi a fare luce sulle voci relativi ai rispettivi bilanci.
Il collega Scianaro ha chiesto anche di audire i vertici di Innovapuglia per fare il punto sulle gare. Un'operazione verità che avverto il dovere di sollecitare affinché vengano accertati numeri e responsabilità di questo disastro gestionale della sanità a scapito del diritto alla salute dei cittadini".
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