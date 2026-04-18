Lavoro: quasi 2000 posizioni aperte e importanti eventi di recruiting nei territori di Bari, Bat e Foggia

Ospitalità, ristorazione e intrattenimento: tre parole chiave che definiscono l'orientamento occupazionale del territorio. Queste sono le indicazioni fornite dai dati presenti sul nuovo numero di

La

Nei numeri analizzati, si conferma inoltre la

Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:

Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 758.

Servizi turistici, culturali e ristorazione: 668.

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 183.

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 99.

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 71.

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 33.

Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 31.

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 31.

Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 23.

Servizi finanziari/credito e assicurativi: 19.

Servizi socio-sanitari ed educativi: 17.

Tessile, abbigliamento, calzaturiero: 13.

Logistica, Trasporti, Magazzini: 9.

Nella sezione

Con le liste di pronta disponibilità il tuo profilo entrerà in

Nella sezione

All'interno di

Su

Tra le

Tutte le informazioni sui profili e i requisiti richiesti sono disponibili a questo

La sezione dedicata del report indirizza al

WORKUP

Le offerte di lavoro pubblicate su

Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla

I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.