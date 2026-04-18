Formazione e Lavoro
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Attualità

Lavoro: quasi 2000 posizioni aperte e importanti eventi di recruiting nei territori di Bari, Bat e Foggia

Nell’ultima edizione del report WORKUP dei Centri per l’Impiego, lancio delle liste di pronta disponibilità

BAT - sabato 18 aprile 2026 5.45 Comunicato Stampa
Ospitalità, ristorazione e intrattenimento: tre parole chiave che definiscono l'orientamento occupazionale del territorio. Queste sono le indicazioni fornite dai dati presenti sul nuovo numero di WORKUP, il report bisettimanale promosso dai Centri per l'Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.
La polarizzazione verso l'economia dell'esperienza è evidenziata dall'alto numero di posizioni richieste, oltre il 70%, nei Servizi ludico-ricreativi e sportivi (758 unità) e nei Servizi turistici e della ristorazione (668 unità).
Nei numeri analizzati, si conferma inoltre la vivacità del settore edile e delle infrastrutture (183 unità) che detiene una quota di tutto rispetto nella domanda di lavoro nelle tre province oggetto di osservazione.
Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:
  • Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 758.
  • Servizi turistici, culturali e ristorazione: 668.
  • Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 183.
  • Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 99.
  • Industria, Produzione, Metalmeccanico: 71.
  • Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 33.
  • Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 31.
  • ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 31.
  • Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 23.
  • Servizi finanziari/credito e assicurativi: 19.
  • Servizi socio-sanitari ed educativi: 17.
  • Tessile, abbigliamento, calzaturiero: 13.
  • Logistica, Trasporti, Magazzini: 9.

Nella sezione Offerte di lavoro di WORKUP sono presenti gli annunci dedicati agli elenchi di Pronta Disponibilità di ARPAL PUGLIA, per specifici profili professionali nei settori ristorazione, agricoltura, edilizia, servizi socio-sanitari e giornalismo.

Con le liste di pronta disponibilità il tuo profilo entrerà in database gestiti dai Centri per l'impiego, da cui i datori di lavoro potranno attingere risorse per le loro necessità di personale. Puoi candidarti per una o più figure professionali e in uno o più territori, assicurandoti di possedere i requisiti minimi indicati in ogni annuncio.

Nella sezione Eventi sono in evidenza due recruiting:
All'interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.


Su WORKUP c'è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l'impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia.


Tra le opportunità EURES si segnala la ricerca di lavoratori stagionali nel settore HoReCa per la prossima stagione estiva in Austria negli stati federali del Vorarlberg e del Tirolo, svolta dal servizio pubblico per l'impiego austriaco AMS in collaborazione con EURES Austria ed EURES Italia.


Tutte le informazioni sui profili e i requisiti richiesti sono disponibili a questo link.


La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.


WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171
Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.


Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.


I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
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