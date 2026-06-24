Sanità Bat, parte l'era Di Bello: "Sul tavolo della nuova Direzione presentate sette urgenze da parte della RSU Asl Bt"

Si è svolto ieri mattina, martedì 23 giugno 2026, presso la sede della Direzione Generale Asl Bt in Via Barletta, il primo atteso incontro ufficiale tra la neonata Direzione Strategica dell'Asl Bt e le rappresentanze sindacali del comparto. L'evento, ha aperto i canali di comunicazione bilaterale e segnato l'avvio formale dei rapporti tra il Direttore Generale Alessandro Di Bello e le sigle sindacali con in capo la RSU.Un tavolo di confronto che si è aperto in un clima di reciproco rispetto istituzionale, ma sul quale la RSU ha posto il peso delle urgenze deliberate all'unanimità dai lavoratori nelle assemblee di maggio.Dopo aver rivolto i ringraziamenti alla trascorsa Direzione Strategica, con la quale c'è stata sinergia sin dalle prime battute -nella consapevolezza che il proficuo dialogo possa ripetersi con la nuova Direzione-, i rappresentanti dei lavoratori hanno illustrato l'agenda con iconsiderati non più rinviabili con nota formalizzata dal Presidente pro-tempore RSU Lorenzo Zingaro e dal Segretario verbalizzante Antonio Lemma:Si ribadisce l'urgenza di attivare un tavolo per l'assegnazione di locali idonei ad uso esclusivo della RSU nei principali Presidi Ospedalieri (Barletta, Andria, Bisceglie), garantendo così lo svolgimento delle funzioni sindacali in spazi autonomi e riservati.Alla luce della solidità finanziaria dimostrata dal bilancio 2025, si richiede un intervento tempestivo e condiviso con la Regione Puglia per emanare un provvedimento di indirizzo chiaro, volto a garantire un'applicazione omogenea, equa e standardizzata del diritto al buono pasto a tutto il personale avente diritto dell'intera Asl Bt, superando le attuali difformità territoriali.La RSU procederà alla sottoscrizione della bozza di regolamento orario per mero senso di responsabilità verso i lavoratori e per evitare blocchi burocratici. Tuttavia, ritenendo le regole attuali poco funzionali, la firma al regolamento è vincolata al preciso impegno da parte della Direzione generale di attivare, subito dopo, un Tavolo Tecnico dedicato alla sua revisione e aggiornamento.Per scongiurare gravi carenze di organico durante la stagione estiva, tutelare il diritto alle ferie del personale e garantire la continuità assistenziale, la RSU chiede la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in imminente scadenza. Tali contratti dovranno coprire il fabbisogno aziendale fino alla conclusione dei grandi concorsi aggregati regionali gestiti da Asl Bari (per Infermieri) e Asl Foggia (per OSS).In concomitanza al punto 4 si richiede un tempestivo aggiornamento del Piano del Fabbisogno del Personale per adeguarlo alle reali necessità dei presidi e l'avvio immediato delle procedure di ricognizione per la stabilizzazione di tutto il personale precario in possesso dei requisiti di legge.Nelle politiche di reclutamento, si propone di investire prioritariamente sul capitale umano interno tramite l'adozione sistematica di manifestazioni d'interesse riservate esclusivamente al personale già di ruolo, prima di attivare canali di reclutamento esterno come graduatorie o mobilità.Al fine di superare una persistente incertezza operativa , si richiede l'istituzione immediata di un Tavolo Tecnico permanente finalizzato all'elaborazione di un regolamento aziendale che definisca con precisione ambiti di intervento, mansioni e responsabilità della categoria.Si sottolinea che questi punti programmatici che non sono pretestuosi, sono stati condivisi dalle segreterie sindacali presenti all'incontro.L'insediamento odierno ha sancito l'apertura ufficiale delle trattative. La Direzione Strategica e le sigle sindacali rappresentative si aggiorneranno con tavoli tecnici monotematici per iniziare a sciogliere, uno per uno, le richieste del documento unitario della RSU. Intanto tutti i presenti augurano un buon lavoro alla Direzione Strategica, al Dg Alessandro Di Bello, al Direttore Amministrativo ed a quello Sanitario, rispettivamente Francesco Luongo e Mara Masullo.