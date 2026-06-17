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Politica

Vurchio, nuovo ospedale di Andria e programma sanitario Bat: "Chiesta audizione in commissione ragionale"

Per il consigliere regionale "Serve un quadro chiaro su tempi e attuazione delle opere"

Andria - mercoledì 17 giugno 2026 15.28 Comunicato Stampa
Il Consigliere regionale Giovanni Vurchio ha richiesto la convocazione di una specifica audizione presso la competente Commissione consiliare regionale al fine di acquisire informazioni ufficiali e aggiornate sullo stato di avanzamento dei principali interventi di edilizia sanitaria programmati nella provincia BAT, con particolare riferimento al Nuovo Ospedale di Andria e alle altre strutture ospedaliere in fase di realizzazione o progettazione.
L'iniziativa nasce dall'esigenza di garantire un monitoraggio puntuale e trasparente sull'attuazione del complessivo programma di potenziamento della rete ospedaliera territoriale, considerata la sua rilevanza strategica per il sistema sanitario dell'intera area nord della Puglia.
Alla seduta sono stati richiesti in audizione i rappresentanti della Asl Bt, di Asset Puglia, i progettisti incaricati, i responsabili tecnici e amministrativi coinvolti nei diversi procedimenti e ogni altro soggetto istituzionalmente competente utile a fornire un quadro completo e aggiornato dello stato degli interventi.
L'audizione è finalizzata ad approfondire in modo puntuale:
  • lo stato della progettazione degli interventi ospedalieri e il relativo livello di avanzamento;
  • le eventuali modifiche o aggiornamenti intervenuti sui progetti originari;
  • le attività svolte da Asset Puglia a supporto dei procedimenti;
  • gli esiti delle verifiche tecniche, amministrative ed economiche;
  • le eventuali criticità riscontrate e le soluzioni adottate;
  • il quadro economico complessivo e lo stato delle coperture finanziarie;
  • le procedure ancora necessarie per la pubblicazione dei bandi di gara;
  • le tempistiche previste per le diverse fasi attuative, fino all'avvio dei lavori;
  • il cronoprogramma aggiornato degli interventi.
«È necessario fare piena chiarezza non soltanto sul Nuovo Ospedale di Andria, ma sull'intero programma di potenziamento della rete ospedaliera della BAT. Si tratta di investimenti strategici che attendono da anni la fase esecutiva e sui quali è doveroso garantire trasparenza, monitoraggio costante e tempi certi.»
La richiesta si inserisce nell'ambito delle funzioni istituzionali di indirizzo e controllo, con l'obiettivo di assicurare un costante aggiornamento sullo stato delle opere pubbliche sanitarie e fornire alla comunità un quadro chiaro e verificabile sull'avanzamento degli interventi.
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