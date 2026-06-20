Sanità, FdI: "Decaro, sveglia! I medici del 118 aspettano da mesi la sottoscrizione dell’accordo integrativo regionale"

Dichiarazione congiunta dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Paolo Pagliaro (capogruppo), Giannicola De Leonardis, Renato Perrini, Dino Basile, Luigi Caroli, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Tonia Spina e Gianpaolo Vietri"Tra le innumerevoli emergenze che attanagliano la sanità pugliese, zavorrata da un buco di 349 milioni di euro provocato dalla pessima gestione della materia da parte del centrosinistra, c'è anche quella del mancato accordo integrativo regionale riguardante i medici del 118. Un accordo da siglare tra Regione Puglia e sindacati da prima delle elezioni regionali di novembre scorso e che, ad oggi, non è stato ancora sottoscritto. Uno stallo che durerebbe ormai da parecchie settimane caratterizzate dal silenzio da parte della Regione."Sappiamo quanto il settore dell'emergenza-urgenza sia in affanno e quanto, invece, dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter garantire risposte efficaci in tempi rapidi essendo l'avamposto della tutela della salute dei cittadini. Purtroppo, nella Puglia gestita e male da Pd e M5S, anche definire accordi che riconoscano dignità economica e professionale a chi è quotidianamente impegnato sul fronte della assistenza immediata ai cittadini è un qualcosa che finisce nel dimenticatoio dei tempi biblici. Il presidentee l'assessorediano risposte chiare su questo ennesimo problema che attanaglia i medici del 118."