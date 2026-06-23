Mariangela Matera
Mariangela Matera
Politica

Limit, Materia: "Dal Governo fondi per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno"

"Per la Puglia occasione di crescita e innovazione"

Andria - mercoledì 24 giugno 2026
"Lo stanziamento di 505,8 milioni di euro destinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle regioni del Mezzogiorno rappresenta un segnale concreto dell'attenzione del Governo Meloni verso il Sud produttivo e innovativo del Paese. Si tratta di una misura di grande rilievo che coinvolge anche la Puglia, una regione che negli ultimi anni ha dimostrato di possedere competenze, infrastrutture e capacità imprenditoriali in settori strategici quali aerospazio, meccatronica, tecnologie digitali, scienze della vita e intelligenza artificiale. Le nostre imprese e i nostri centri di ricerca hanno tutte le carte in regola per intercettare queste risorse e trasformarle in investimenti, occupazione qualificata e maggiore competitività.
Il provvedimento del MIMIT mette a disposizione 280 milioni di euro sotto forma di finanziamenti agevolati e 225,8 milioni di contributi a fondo perduto, sostenendo progetti innovativi con investimenti compresi tra 1 e 5 milioni di euro. Particolare attenzione viene riservata alle PMI e alle reti d'impresa, destinatarie del 60% delle risorse complessive, con una quota specifica dedicata alle micro e piccole imprese. Questa misura per la Puglia rappresenta una leva fondamentale per consolidare il percorso di crescita dell'ecosistema dell'innovazione regionale. Il nostro tessuto produttivo può diventare protagonista delle nuove sfide tecnologiche, dalla digitalizzazione avanzata alla transizione industriale sostenibile. Investire in ricerca e sviluppo significa creare lavoro qualificato, trattenere talenti e costruire le condizioni per una crescita duratura del territorio. Questa è la strada giusta per rafforzare il ruolo della Puglia come motore dell'innovazione nel Mezzogiorno e nell'intero Paese". Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera, componente in Commissione Finanze.
  • On. Mariangela Matera
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