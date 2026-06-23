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Attualità

Avviso pubblico per nomina amministratore unico Sanitaservice Asl Bt

Il termine della presentazione delle domande è il 7 luglio 2026

Andria - martedì 23 giugno 2026 17.10 Comunicato Stampa
È stato pubblicato sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) n.49 del 22/06/2026 e in Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici sul portale Asl Bt in Albo Pretorio online, l'Avviso pubblico per soli titoli per l'individuazione e nomina dell'Amministratore unico della società SANITASERVICE ASL BT s.r.l.

La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica devono essere inoltrati esclusivamente mediante invio alla e-mail PEC istituzionale protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it.
Nella pec di invio dovrà essere riportata la seguente dicitura: "AVVISO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SANITASERVICE ASL BT s.r.l.".
Non è consentita la consegna a mano o l'invio per posta cartacea. Il termine della presentazione delle domande è il 7 luglio 2026.

Possono partecipare alla presente selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- l'Amministratore Unico deve essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia;
- all'Amministratore Unico si applicano le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ed all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012;
- all'Amministratore Unico si applica la disciplina dell'art. 11 D.Lgs. n. 175/2016;
- l'Amministratore Unico deve essere obbligatoriamente in possesso dei titoli di studio e professionali di seguito indicati:

a. diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale;
b. esperienza dirigenziale almeno triennale, con autonomia di gestione di risorse finanziarie ed umane, nell'ambito di una Pubblica Amministrazione; ovvero in alternativa, esperienza almeno triennale quale Amministratore Unico, Amministratore delegato, Direttore Amministrativo, Direttore del personale, Direttore dell'Area Economico-finanziaria di Società di capitali, a controllo pubblico o privato;

- l'Amministratore Unico della Società in house non può essere dipendente dell'Azienda Sanitaria che bandisce la procedura/controllante;
- l'Amministratore Unico non si deve trovare nelle condizioni di cui all'art. 248, co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Amministratore Unico non si deve trovare in una situazione di ineleggibilità o decadenza ai sensi degli artt. 2382 e 2387, co. 2, Cod. Civ.;
- l'Amministratore Unico non si deve trovare nella situazione ostativa alla nomina di cui all'art. 1, co. 734, della Legge 27.12.2006 n. 296;
- l'Amministratore unico non si deve trovare nelle condizioni di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il candidato dovrà dichiarare esplicitamente che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui riceve l'incarico e sue attività professionali. L'incaricato dovrà, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verrà a conoscenza.
Link concorsi:
  • Sanità
  • asl bat
  • operatore socio sanitario
  • Sanitaservice
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