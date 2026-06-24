Protezione civile, la giunta regionale approva la convenzione con i Vigili del Fuoco

La Giunta ha approvato lo schema della Convenzione annuale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi tra Regione Puglia e Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Regionale Puglia, che regolamenta la collaborazione tra i due enti durante la campagna AIB (antincendio boschivo) 2026, e ha autorizzato lo stanziamento di euro 2.100.000,00 per finanziare le relative attività.

"Questo documento è frutto di un articolato confronto tra le parti – ha detto l'assessore regionale alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento - e della volontà di collaborare per garantire una sempre più efficiente ed efficace azione di contrasto agli incendi boschivi, così da limitare l'insorgenza di danni al patrimonio naturale, a cose e persone, e da contribuire alla sicurezza della collettività. La Convenzione fa riferimento al periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, quando il sistema regionale di Protezione civile viene messo spesso alla prova per affrontare situazioni di grave rischio e pericolo, ma la collaborazione tra Protezione civile regionale e Vigili del Fuoco è imprescindibile tutto l'anno."

La Convenzione prevede il potenziamento delle squadre dei Vigili del Fuoco distribuite sull'intero territorio regionale, con un ulteriore rafforzamento in base alle condizioni meteorologiche e alle necessità operative di supporto alle strutture AIB impegnate nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Vengono inoltre regolamentate le attività in relazione al potenziamento delle sale operative coinvolte nella lotta agli incendi boschivi (Sala Operativa Unificata Permanente e Sale Operative AIB provinciali della Protezione civile della Regione Puglia e Sale operative dei Comandi provinciali VVF), alla direzione delle operazioni di spegnimento affidate ai Vigili del Fuoco e anche a iniziative volte all'addestramento e formazione a favore degli operatori del sistema AIB regionale (ivi compresi volontari, operai forestali, tecnici dell'Amministrazione regionale o degli Enti territoriali). Con la sottoscrizione della Convenzione le parti si impegnano a favorire la comunicazione e lo scambio dei dati inerenti gli interventi sugli incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia tra i sistemi informativi delle strutture regionali e del Corpo VVF.

"La stagione degli incendi ha già messo alla prova il sistema regionale di Protezione civile che ha retto, ma la cooperazione tra i suoi singoli componenti deve essere sempre più forte e motivata, perché solo facendo rete si potranno affrontare con successo situazioni complesse e rischiose per il bene di tutta la comunità", ha concluso l'assessore Ciliento.