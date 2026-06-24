incendi boschivi
incendi boschivi
Vita di città

Protezione civile, la giunta regionale approva la convenzione con i Vigili del Fuoco

"Per il contrasto attivo agli incendi boschivi"

Andria - mercoledì 24 giugno 2026
La Giunta ha approvato lo schema della Convenzione annuale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi tra Regione Puglia e Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Regionale Puglia, che regolamenta la collaborazione tra i due enti durante la campagna AIB (antincendio boschivo) 2026, e ha autorizzato lo stanziamento di euro 2.100.000,00 per finanziare le relative attività.
"Questo documento è frutto di un articolato confronto tra le parti – ha detto l'assessore regionale alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento - e della volontà di collaborare per garantire una sempre più efficiente ed efficace azione di contrasto agli incendi boschivi, così da limitare l'insorgenza di danni al patrimonio naturale, a cose e persone, e da contribuire alla sicurezza della collettività. La Convenzione fa riferimento al periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, quando il sistema regionale di Protezione civile viene messo spesso alla prova per affrontare situazioni di grave rischio e pericolo, ma la collaborazione tra Protezione civile regionale e Vigili del Fuoco è imprescindibile tutto l'anno."
La Convenzione prevede il potenziamento delle squadre dei Vigili del Fuoco distribuite sull'intero territorio regionale, con un ulteriore rafforzamento in base alle condizioni meteorologiche e alle necessità operative di supporto alle strutture AIB impegnate nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Vengono inoltre regolamentate le attività in relazione al potenziamento delle sale operative coinvolte nella lotta agli incendi boschivi (Sala Operativa Unificata Permanente e Sale Operative AIB provinciali della Protezione civile della Regione Puglia e Sale operative dei Comandi provinciali VVF), alla direzione delle operazioni di spegnimento affidate ai Vigili del Fuoco e anche a iniziative volte all'addestramento e formazione a favore degli operatori del sistema AIB regionale (ivi compresi volontari, operai forestali, tecnici dell'Amministrazione regionale o degli Enti territoriali). Con la sottoscrizione della Convenzione le parti si impegnano a favorire la comunicazione e lo scambio dei dati inerenti gli interventi sugli incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia tra i sistemi informativi delle strutture regionali e del Corpo VVF.
"La stagione degli incendi ha già messo alla prova il sistema regionale di Protezione civile che ha retto, ma la cooperazione tra i suoi singoli componenti deve essere sempre più forte e motivata, perché solo facendo rete si potranno affrontare con successo situazioni complesse e rischiose per il bene di tutta la comunità", ha concluso l'assessore Ciliento.
  • antincendio boschivo
Incidente sulla SP 234 vicino a Castel del Monte: arresto per tentato omicidio
24 giugno 2026 Incidente sulla SP 234 vicino a Castel del Monte: arresto per tentato omicidio
Sportello Edilizia, dal 1° luglio appuntamenti ad Andria prenotabili online
24 giugno 2026 Sportello Edilizia, dal 1° luglio appuntamenti ad Andria prenotabili online
Altri contenuti a tema
Incendio boschivo ad Andria. L'intervento dei volontari OER e DOS Cronaca Incendio boschivo ad Andria. L'intervento dei volontari OER e DOS Un'azione rapida e tecnica grazie alla sinergia tra tutte le unità presenti
Comune di Andria: al via la stagione antincendio 2026 Cronaca Comune di Andria: al via la stagione antincendio 2026 Le indicazioni fornite dal Comando della Polizia locale
Polizia Locale di Andria, prevenzione incendi: scattano gli obblighi per i proprietari di terreni Cronaca Polizia Locale di Andria, prevenzione incendi: scattano gli obblighi per i proprietari di terreni Previste per i non ottemperanti sanzioni amministrative che vanno da euro 500 a euro 2.500
Incendio di sterpaglia manda in fumo 5 ettari Cronaca Incendio di sterpaglia manda in fumo 5 ettari Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco
Protezione Civile, incendi boschivi: in Puglia effettuati 1851 interventi Territorio Protezione Civile, incendi boschivi: in Puglia effettuati 1851 interventi È quanto emerge dai primi dati sul servizio Antincendio Boschivo
Incendi: Coldiretti Puglia, dolosi 6 roghi su 10; sale la conta dei danni Territorio Incendi: Coldiretti Puglia, dolosi 6 roghi su 10; sale la conta dei danni Per ricostituire aree e boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo
Incendi, quasi 3 mila ettari in fumo: preoccupano i rifiuti abbandonati Territorio Incendi, quasi 3 mila ettari in fumo: preoccupano i rifiuti abbandonati Il report della Coldiretti Puglia
Decreto incendi boschivi 2025, informazioni per la città Decreto incendi boschivi 2025, informazioni per la città Oggi 11 luglio alle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale "Ceci" in piazza Sant'Agostino
Andria, truffe agli anziani: appello ai cittadini a prestare massima attenzione  
24 giugno 2026 Andria, truffe agli anziani: appello ai cittadini a prestare massima attenzione  
Limit, Materia: "Dal Governo fondi per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno "
24 giugno 2026 Limit, Materia: "Dal Governo fondi per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno"
Estate: cresce il consumo di frutta fresca, alleata naturale contro il caldo
24 giugno 2026 Estate: cresce il consumo di frutta fresca, alleata naturale contro il caldo
E' caldo intenso in Puglia: nei prossimi giorni picchi fino a 38 gradi nelle aree interne
23 giugno 2026 E' caldo intenso in Puglia: nei prossimi giorni picchi fino a 38 gradi nelle aree interne
Vendita sede di Andria dell'UICI: "Sofferta valutazione maturata dopo anni di inattività "
23 giugno 2026 Vendita sede di Andria dell'UICI: "Sofferta valutazione maturata dopo anni di inattività"
Prevenzione terremoti, in sicurezza municipi e sedi di Protezione Civile
23 giugno 2026 Prevenzione terremoti, in sicurezza municipi e sedi di Protezione Civile
Antonio Lopetuso firma il nuovo record italiano M65 nei 3000 metri di marcia
23 giugno 2026 Antonio Lopetuso firma il nuovo record italiano M65 nei 3000 metri di marcia
Andria, chiude dopo 70 anni la sede dell'Unione Ciechi: l'appello per 60 cittadini rimasti senza un presidio
23 giugno 2026 Andria, chiude dopo 70 anni la sede dell'Unione Ciechi: l'appello per 60 cittadini rimasti senza un presidio
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.