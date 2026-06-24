La Fials Bt alla Direzione Asl Bt: “Diritto alla mensa, assunzioni OSS e pagamento produttività”

Con l'insediamento della nuova Direzione strategica della Asl Bt si apre una fase che il sindacato Fials considera decisiva per il futuro della sanità territoriale nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Nel corso dell'incontro istituzionale del 23 giugno 2026 l'organizzazione sindacale ha illustrato una serie di richieste ritenute urgenti, ponendo al centro del dibattito temi di grande importanza per il personale sanitario e per la qualità dell'assistenza ai cittadini.La presa di posizione della Fials si inserisce nel più ampio contesto caratterizzato dalla necessità di garantire continuità assistenziale, valorizzazione del personale e sostenibilità organizzativa. Il messaggio, formulato a nome della segreteria aziendale, del direttivo e degli iscritti, è stato accompagnato dal saluto del segretario aziendale, dottor Angelo Somma, assente per motivi di salute, ma che ha voluto comunque manifestare la propria vicinanza a questo importante momento istituzionale.Nel proprio intervento il sindacato ha espresso apprezzamento per il richiamo della nuova Direzione strategica all'umanizzazione dell'assistenza e alla centralità del cittadino, sottolineando tuttavia come tali principi debbano tradursi in provvedimenti concreti.Secondo la Fials, infatti, non può esistere una sanità realmente orientata alla persona se persistono carenze di personale, elevati carichi di lavoro, disparità di trattamento e criticità organizzative che incidono quotidianamente sull'attività di infermieri, operatori socio-sanitari e di tutti i professionisti impegnati negli ospedali e nei servizi territoriali.La valorizzazione del capitale umano viene indicata come presupposto indispensabile per garantire sicurezza delle cure, efficienza organizzativa e qualità dell'assistenza, elementi oggi al centro delle principali news di settore e delle politiche di rilancio del Servizio sanitario nazionale.Carenza di OSS e ferie estive: la richiesta di interventi immediatiTra le priorità evidenziate figura il rafforzamento degli organici, con particolare attenzione agli operatori socio-sanitari (OSS). L'avvio della stagione estiva e la necessità di assicurare il diritto alle ferie rischiano infatti di mettere sotto pressione numerosi reparti e servizi.Per questo motivo la Fials chiede l'attivazione urgente di procedure di reclutamento temporaneo o manifestazioni di interesse finalizzate a garantire la continuità assistenziale, evitando ricadute negative sia sulla sicurezza dei pazienti sia sulle condizioni di lavoro del personale già in servizio.Il sindacato sollecita inoltre la liquidazione della produttività maturata dai dipendenti, evidenziando come le procedure amministrative risultino ormai sostanzialmente concluse.Parallelamente viene chiesta la definizione delle progressioni economiche (Dep), attraverso la pubblicazione delle graduatorie e il riconoscimento dei differenziali economici previsti dalla normativa contrattuale. Per la Fials si tratta di un passaggio fondamentale per premiare il merito, incentivare la crescita professionale e rafforzare la motivazione del personale sanitario.Un altro punto ritenuto strategico riguarda il riconoscimento del diritto alla mensa o, in alternativa, al buono pasto sostitutivo.Secondo il sindacato, i dipendenti della Asl BAT continuano a subire una disparità rispetto ai colleghi di altre aziende sanitarie pugliesi. Per questo viene chiesto alla Direzione Strategica di promuovere un confronto con la Regione Puglia affinché sia garantita uniformità di trattamento e pari dignità a tutti i lavoratori del sistema sanitario regionale.Particolare attenzione viene dedicata anche al servizio di emergenza-urgenza 118 e agli operatori impiegati tramite Sanitaservice.La Fials propone di valutare una diversa organizzazione dei turni, con modelli articolati su 6 e 12 ore, ritenendo che tale soluzione possa favorire una migliore conciliazione tra vita privata e attività lavorativa, ridurre il pendolarismo, contenere i costi sostenuti dai dipendenti e migliorare l'efficienza complessiva del servizio.Contestualmente il sindacato richiama l'attenzione sull'emergenza estiva del 118, sottolineando come l'aumento della popolazione presente sul territorio, lo svolgimento di grandi eventi e le numerose attività di supporto possano determinare un significativo incremento della domanda di interventi. Da qui la richiesta di un immediato rafforzamento degli organici per evitare ulteriori pressioni sugli operatori e garantire standard adeguati di assistenza.Nel proprio intervento la Fials ha ribadito la disponibilità ad avviare un confronto costante e costruttivo con la nuova Direzione strategica, dichiarandosi pronta a collaborare nella ricerca di soluzioni condivise ma anche determinata a esercitare pienamente il proprio ruolo di rappresentanza qualora le istanze dei lavoratori non trovassero risposte concrete.Il sindacato evidenzia inoltre che la nuova governance eredita una situazione complessa, caratterizzata da un lungo periodo di gestione commissariale che avrebbe rallentato diversi processi decisionali. Per questo motivo ritiene che sia arrivato il momento di imprimere una svolta attraverso decisioni tempestive e interventi mirati.