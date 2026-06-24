fioroni
fioroni
Territorio

Estate: cresce il consumo di frutta fresca, alleata naturale contro il caldo

In particolare albicocche, pesche, nettarine, percoche, susine, meloni, angurie e fioroni 

Puglia - mercoledì 24 giugno 2026 5.18 Comunicato Stampa
Con l'estate entrata nel vivo e temperature che in molte aree della Puglia sfiorano già i 40 gradi, cresce fino al 30% il consumo di frutta fresca, alleata naturale contro il caldo grazie all'elevato contenuto di acqua, vitamine e sali minerali. È quanto stima Coldiretti Puglia sulla base dell'andamento registrato nei mercati contadini di Campagna Amica, dove aumentano gli acquisti dei prodotti simbolo della stagione, come albicocche, pesche, nettarine, percoche, susine, meloni, angurie e fioroni.

La Puglia si conferma la regione più ortofrutticola d'Italia, con circa 198mila ettari coltivati, oltre 23 milioni di quintali di produzioni e una Produzione Lorda Vendibile che supera 1,2 miliardi di euro, pari a oltre un terzo dell'intera ricchezza agricola regionale - aggiunge Coldiretti Puglia - un patrimonio costruito grazie soprattutto alle eccellenze dell'uva da tavola nelle province di Bari e Taranto, agli agrumi dell'arco jonico-tarantino e alle produzioni orticole, con particolare riferimento ai territori di Foggia e Brindisi.

La crescita dei consumi rappresenta un segnale importante dopo anni nei quali sulle tavole degli italiani è diminuito il consumo di frutta e verdura, con effetti che incidono direttamente sulla salute e sugli stili alimentari, soprattutto delle nuove generazioni. L'espansione dei cibi ultra-processati continua infatti a sottrarre spazio ai prodotti freschi della Dieta Mediterranea, rendendo ancora più urgente investire nell'educazione alimentare fin dalle scuole.

I consumi di frutta e verdura restano infatti inferiori ai 400 grammi al giorno raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre tra bambini e ragazzi il consumo quotidiano rimane ancora troppo basso. Per Coldiretti è fondamentale riportare al centro dell'alimentazione i prodotti freschi, di stagione e del territorio. Durante l'estate frutta e verdura diventano preziosi alleati del benessere, grazie all'elevata percentuale di acqua con cui contribuiscono all'idratazione dell'organismo, aiutano a reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione, apportano vitamine, fibre e sostanze antiossidanti utili a contrastare lo stress ossidativo provocato dall'esposizione al sole, garantendo leggerezza e benessere anche nelle giornate più calde.

Per portare in tavola prodotti freschi e di qualità, Coldiretti Puglia consiglia di acquistare frutta e verdura di stagione, preferibilmente italiane e locali, privilegiando i mercati contadini e l'acquisto diretto dagli agricoltori. È utile fare acquisti frequenti, calibrati sulle reali esigenze della famiglia, per ridurre gli sprechi alimentari, senza lasciarsi condizionare dall'aspetto estetico dei prodotti: piccole imperfezioni non compromettono infatti le qualità nutrizionali e organolettiche della frutta.
  • regione puglia
  • coldiretti
  • agricoltura
  • Estate
Incidente sulla SP 234 vicino a Castel del Monte: arresto per tentato omicidio
24 giugno 2026 Incidente sulla SP 234 vicino a Castel del Monte: arresto per tentato omicidio
Sportello Edilizia, dal 1° luglio appuntamenti ad Andria prenotabili online
24 giugno 2026 Sportello Edilizia, dal 1° luglio appuntamenti ad Andria prenotabili online
Altri contenuti a tema
E' caldo intenso in Puglia: nei prossimi giorni picchi fino a 38 gradi nelle aree interne Meteo E' caldo intenso in Puglia: nei prossimi giorni picchi fino a 38 gradi nelle aree interne La Protezione Civile segnala condizioni di elevato rischio: ondata di calore con bollino rosso a Bari il 25 giugno
Prevenzione terremoti, in sicurezza municipi e sedi di Protezione Civile Attualità Prevenzione terremoti, in sicurezza municipi e sedi di Protezione Civile Stanziati circa 8 mln di euro. Coinvolti 84 Comuni pugliesi, compresi i dieci comuni della Bat  
Caldo africano: aumenta il disagio per circa mezzo milione di pugliesi che soffrono di insonnia Caldo africano: aumenta il disagio per circa mezzo milione di pugliesi che soffrono di insonnia Consigliabile consumare pasti semplici, leggeri e facilmente digeribili, evitando condimenti pesanti e privilegiando frutta e verdura di stagione
L'oncologo Salvatore Pisconti presidente nazionale eletto del GOIM Attualità L'oncologo Salvatore Pisconti presidente nazionale eletto del GOIM Grande soddisfazione per l'elezione del medico oncologo, docente ed amico del prof. avv. Giuseppe Losappio
Coldiretti: "Tra clima extremo e costi servono interventi immediati" Coldiretti: "Tra clima extremo e costi servono interventi immediati" Con il solstizio d'estate parte la stagione piú produttiva per le campagne
Saldi estivi 2026, in Puglia si parte il 4 luglio: sconti fino al 15 settembre Attualità Saldi estivi 2026, in Puglia si parte il 4 luglio: sconti fino al 15 settembre Occasione per consumatori e commercianti, con il turismo estivo che potrà dare ulteriore slancio agli acquisti
Altra giornata con temperature sopra la media: attenzione alle ondate di calore Meteo Altra giornata con temperature sopra la media: attenzione alle ondate di calore Si preannuncia una domenica con assalto alle spiagge
Alba di Solstizio a Castel del Monte: un raduno spontaneo per accogliere l’estate Attualità Alba di Solstizio a Castel del Monte: un raduno spontaneo per accogliere l’estate Domani mattina, alle prime luci del giorno, cittadini e appassionati si ritroveranno ai piedi del maniero federiciano
Andria, truffe agli anziani: appello ai cittadini a prestare massima attenzione  
24 giugno 2026 Andria, truffe agli anziani: appello ai cittadini a prestare massima attenzione  
Limit, Materia: "Dal Governo fondi per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno "
24 giugno 2026 Limit, Materia: "Dal Governo fondi per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno"
Protezione civile, la giunta regionale approva la convenzione con i Vigili del Fuoco
24 giugno 2026 Protezione civile, la giunta regionale approva la convenzione con i Vigili del Fuoco
E' caldo intenso in Puglia: nei prossimi giorni picchi fino a 38 gradi nelle aree interne
23 giugno 2026 E' caldo intenso in Puglia: nei prossimi giorni picchi fino a 38 gradi nelle aree interne
Vendita sede di Andria dell'UICI: "Sofferta valutazione maturata dopo anni di inattività "
23 giugno 2026 Vendita sede di Andria dell'UICI: "Sofferta valutazione maturata dopo anni di inattività"
Prevenzione terremoti, in sicurezza municipi e sedi di Protezione Civile
23 giugno 2026 Prevenzione terremoti, in sicurezza municipi e sedi di Protezione Civile
Antonio Lopetuso firma il nuovo record italiano M65 nei 3000 metri di marcia
23 giugno 2026 Antonio Lopetuso firma il nuovo record italiano M65 nei 3000 metri di marcia
Andria, chiude dopo 70 anni la sede dell'Unione Ciechi: l'appello per 60 cittadini rimasti senza un presidio
23 giugno 2026 Andria, chiude dopo 70 anni la sede dell'Unione Ciechi: l'appello per 60 cittadini rimasti senza un presidio
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.