Estate: cresce il consumo di frutta fresca, alleata naturale contro il caldo

Con l'estate entrata nel vivo e temperature che in molte aree della Puglia sfiorano già i 40 gradi, cresce fino al 30% il consumo di frutta fresca, alleata naturale contro il caldo grazie all'elevato contenuto di acqua, vitamine e sali minerali. È quanto stima Coldiretti Puglia sulla base dell'andamento registrato nei mercati contadini di Campagna Amica, dove aumentano gli acquisti dei prodotti simbolo della stagione, come albicocche, pesche, nettarine, percoche, susine, meloni, angurie e fioroni.La Puglia si conferma la regione più ortofrutticola d'Italia, con circa 198mila ettari coltivati, oltre 23 milioni di quintali di produzioni e una Produzione Lorda Vendibile che supera 1,2 miliardi di euro, pari a oltre un terzo dell'intera ricchezza agricola regionale - aggiunge Coldiretti Puglia - un patrimonio costruito grazie soprattutto alle eccellenze dell'uva da tavola nelle province di Bari e Taranto, agli agrumi dell'arco jonico-tarantino e alle produzioni orticole, con particolare riferimento ai territori di Foggia e Brindisi.La crescita dei consumi rappresenta un segnale importante dopo anni nei quali sulle tavole degli italiani è diminuito il consumo di frutta e verdura, con effetti che incidono direttamente sulla salute e sugli stili alimentari, soprattutto delle nuove generazioni. L'espansione dei cibi ultra-processati continua infatti a sottrarre spazio ai prodotti freschi della Dieta Mediterranea, rendendo ancora più urgente investire nell'educazione alimentare fin dalle scuole.I consumi di frutta e verdura restano infatti inferiori ai 400 grammi al giorno raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre tra bambini e ragazzi il consumo quotidiano rimane ancora troppo basso. Per Coldiretti è fondamentale riportare al centro dell'alimentazione i prodotti freschi, di stagione e del territorio. Durante l'estate frutta e verdura diventano preziosi alleati del benessere, grazie all'elevata percentuale di acqua con cui contribuiscono all'idratazione dell'organismo, aiutano a reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione, apportano vitamine, fibre e sostanze antiossidanti utili a contrastare lo stress ossidativo provocato dall'esposizione al sole, garantendo leggerezza e benessere anche nelle giornate più calde.Per portare in tavola prodotti freschi e di qualità, Coldiretti Puglia consiglia di acquistare frutta e verdura di stagione, preferibilmente italiane e locali, privilegiando i mercati contadini e l'acquisto diretto dagli agricoltori. È utile fare acquisti frequenti, calibrati sulle reali esigenze della famiglia, per ridurre gli sprechi alimentari, senza lasciarsi condizionare dall'aspetto estetico dei prodotti: piccole imperfezioni non compromettono infatti le qualità nutrizionali e organolettiche della frutta.