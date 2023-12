Quasi 350 persone richieste dalle aziende a dicembre, il bilancio dei centri per l'impiego

Costruzioni, impianti, immobiliare: 79 risorse (1 DF);

PA, ICT, amministrativo, servizi: 78 risorse (1 DF);

Commercio, vendita, artigianato: 69 risorse (1 DF);

Industria, trasporti, metalmeccanico: 54 risorse;

Agricoltura, agroalimentare: 5 risorse;

Sanità, servizi alla persona e pulizia: 20 risorse (3DF);

Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 34 risorse;

Intrattenimento, turismo e ristorazione: 7 risorse.

siano quasi triplicate le candidature degli utenti, cresciute dalle 11648 di gennaio alle 27559 di dicembre;

siano stati selezionati e trasmessi alle imprese più di 5000 curricula in un anno, con una media di oltre 10 curricula inviati per ogni persona da assumere.

.