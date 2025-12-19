InPost Italia e Ferrotramviaria: i locker nella stazione di Andria Sud

Più precisamente è possibile trovare un locker InPost già presso le stazioni di Brigata Bari, Palese Macchie, Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Andria Sud e, dai primi giorni di gennaio anche presso le stazioni di Corato Sud Ospedale ed Europa.

I locker sono armadietti elettronici, completamente automatizzati, che consentono di ritirare e spedire pacchi in modo semplice e sicuro. Ogni cassetto si apre esclusivamente tramite codice univoco o etichetta assegnata alla spedizione, garantendo la massima sicurezza e privacy.

Il servizio è utile per chi acquista online, per chi utilizza piattaforme di second hand e per chi spedisce tra privati tramite InPost Direct, senza vincoli di orario e senza dover attendere il corriere a casa.

"Questa collaborazione con Ferrotramviaria ci permette di integrare i nostri servizi in uno dei sistemi di trasporto più importanti del nord della Puglia - afferma Nicola D'Elia, Managing Director InPost Italia – I locker InPost, disponibili 24/7 e videosorvegliati, offrono ai pendolari e ai viaggiatori la possibilità di ritirare o spedire un pacco durante i loro spostamenti quotidiani, senza perdere tempo. Si tratta di un modo concreto per semplificare la vita a chi sceglie la mobilità ferroviaria".

"Siamo lieti di avviare questa collaborazione con InPost, che arricchisce ulteriormente i servizi offerti nelle nostre stazioni – dichiara il Presidente e CEO di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli – L'installazione dei locker rappresenta un tassello della più ampia strategia di modernizzazione e valorizzazione dei nodi ferroviari, rendendoli non solo luoghi di transito ma veri e propri punti di servizio per i cittadini. Offrire ai nostri utenti una soluzione comoda, innovativa e sostenibile per il ritiro e l'invio dei pacchi significa rispondere in modo concreto alle nuove esigenze di mobilità e di acquisto digitale".

La linea Bari–Barletta di Ferrotramviaria serve un bacino di circa 750.000 abitanti e registra mediamente quasi 18.000 utenti al giorno. L'integrazione dei locker in queste stazioni rappresenta un passo significativo nella modernizzazione dei servizi dedicati ai pendolari e nella diffusione di soluzioni di logistica fuori casa più sostenibili, efficienti e in linea con le nuove abitudini di acquisto.

About InPost

Il Gruppo InPost (AEX: INPST) è il leader nelle soluzioni logistiche per l'e-commerce in Europa. Fondata da Rafał Brzoska, Gruppo InPost è ora la piattaforma di consegna di punta per l'e-commerce che ha rivoluzionato il mercato dei pacchi in Polonia. Il primo Locker è apparso a Cracovia nel 2009 ed è rapidamente diventato parte indispensabile del processo di shopping online, garantendo velocità e convenienza. Alla fine del primo trimestre del 2025, il Gruppo InPost conta più di 90.000 punti di ritiro, tra cui più di 57.000 APM e oltre 33.000 punti PUDO in 9 Paesi (Regno Unito, Francia, Polonia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi). InPost fornisce anche servizi logistici e fulfilment agli e-commerce, collaborando con circa 100.000 e-tailer. Solo nel 2024, l'azienda ha gestito più di un bilione di pacchi (+22% rispetto al 2023).

Da anni, una delle priorità del Gruppo InPost è la situazione ambientale. La strategia di decarbonizzazione del Gruppo InPost è parte integrante della sua strategia aziendale. InPost ha aderito all'iniziativa SBTi e mira a raggiungere il livello NET-ZERO entro il 2040.

About Ferrotramviaria

Ferrotramviaria S.p.A. è una delle principali realtà ferroviarie del Mezzogiorno, attiva dal 1937 nella gestione di servizi di trasporto passeggeri e nella conduzione dell'infrastruttura della Rete Ferroviaria Bari–Barletta, parte integrante del sistema metropolitano e regionale pugliese. L'azienda serve un bacino di circa 750.000 residenti e garantisce collegamenti rapidi e frequenti tra i comuni del nord barese e il capoluogo, compreso il collegamento ferroviario diretto con l'Aeroporto Internazionale "Karol Wojtyła" di Bari.

Nel corso degli ultimi anni Ferrotramviaria ha avviato un percorso strutturato di ammodernamento infrastrutturale, digitalizzazione dei servizi, potenziamento dei sistemi di sicurezza e introduzione di soluzioni innovative orientate alla sostenibilità, all'efficienza e al miglioramento dell'esperienza dei passeggeri. L'azienda opera in conformità ai più elevati standard di qualità, sicurezza ed efficienza, con un impegno continuo verso la mobilità integrata e lo sviluppo del territorio.

