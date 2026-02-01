Nuova data per la presentazione stato lavori interramento Ferrovia nell’abitato di Andria

Nuova data per l'incontro con Ferrotramviaria Spa che si terrà lunedì 9 Febbraio alle ore 18,00 presso la Biblioteca comunale "Giuseppe Ceci", la presentazione dello Stato dei lavori dell'interramento della ferrovia nel centro abitato di Andria, durante l'incontro Ferrotramviaria Spa con la presenza del Presidente e AD il dott. Giuseppe Pavoncelli, accompagnato dai tecnici responsabili delle attività operative, presenterà l'avanzamento del progetto, lo stato dei lavori, informando la cittadinanza.Inoltre, vi sarà una sessione di Q&A durante la quale il pubblico potrà porre domande ai relatori rimanendo nell'ambito del convegno e chiedere informazioni riguardo al servizio ferroviario della nostra città.L'evento è organizzato da Urban Mobility Associazione con il Patrocinio del Comune di Andria e la collaborazione di Ferrotramviaria Spa e del Forum "Ricorda Rispetta".Come da fonti Ufficio Stampa di Ferrotramviaria Spa, l'oggetto dei lavori in esecuzione riguarda la realizzazione dell'interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata), finanziato attraverso il P.O. FESR Puglia 2014-2020 – Asse 7 – Azione 7.1.In data 21 maggio 2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con il "Consorzio Integra Società Cooperativa", avente sede legale in Bologna, per la redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di interramento della linea ferroviaria nel centro urbano di Andria.Tale intervento, rientra nel più ampio "Grande Progetto" di Ferrotramviaria S.p.A. finalizzato all'adeguamento ferroviario dell'area metropolitana del nord barese.I lavori prevedono la realizzazione di una trincea, in corrispondenza dell'attuale sede ferroviaria, tale da consentire l'abbassamento del piano del ferro di circa 7 metri rispetto all'attuale piano campagna. La realizzazione di piastre a copertura della trincea, attrezzate con aree a verde e zone ludiche, consentirà la ricucitura del tessuto urbano della città, rendendo più fluido il traffico veicolare nei tratti in cui è prevista l'eliminazione dell'interferenza strada-ferrovia, per effetto della soppressione di n.4 passaggi a livello.L'intervento prevede inoltre la realizzazione di una pista ciclabile e di n.2 velostazioni in prossimità della stazione di Andria Centro e dell'ex casello n.20 della linea ferroviaria Bari – Barletta (via Barletta).Oltre alla ristrutturazione della stazione di Andria Centrale e della già realizzata stazione di "Andria Sud", la città di Andria sarà servita dalla nuova fermata interrata "Andria Nord".