Ferrotramviaria, novità per Andria: treni la domenica e completamento rinnovo binari tratto verso Corato

Incontro in Regione, tra l'assessore Piemontese ed i vertici di Ferrotramviaria

Andria - giovedì 29 gennaio 2026
L'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha incontrato i vertici di Ferrotramviaria, guidata dal presidente Giuseppe Pavoncelli, per un confronto diretto sulle problematiche alla circolazione ferroviaria segnalate dall'utenza negli ultimi giorni.

L'incontro fa seguito in particolare all'episodio di martedì 27 gennaio, quando un guasto rilevante sulla linea elettrica ha di fatto bloccato per due ore la circolazione in una fascia oraria di punta, provocando disagi a studenti e pendolari. Alla riunione hanno partecipato anche il direttore del Dipartimento Mobilità, Vito Antonacci, e i dirigenti regionali competenti.

Il confronto è stato l'occasione per fare il punto sulle caratteristiche della linea ferroviaria del Nord Barese, sugli investimenti tecnologici già realizzati – tra cui l'attivazione del posto di comando centralizzato di Fesca-San Girolamo a Bari, che ha segnato un importante salto di qualità nella gestione della circolazione – e sugli interventi infrastrutturali in corso.
Tra gli elementi positivi emersi, il completamento dei lavori di rinnovo dei binari sul tratto Andria Sud-Corato che si sta completando, finanziati con risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR: da marzo sarà attivo un nuovo orario che consentirà, per la prima volta, l'apertura del servizio anche la domenica tra Bari e Andria Sud.

"Quando avvengono dei disservizi – ha dichiarato Piemontese – la Regione ha il dovere di stare dalla parte dei cittadini e di approfondire le ragioni: il confronto di oggi è servito a chiarire le criticità che impattano sulla regolarità del servizio, a partire dai colli di bottiglia infrastrutturali come il binario unico in corrispondenza della stazione di Bari Centrale. L'obiettivo è tutelare soprattutto i cittadini che viaggiano ogni giorno per studio o per lavoro, evitando che i disservizi si traducano in ritardi con conseguenze concrete sulla vita delle persone".

Allo stesso tempo, l'assessore ha riconosciuto come Ferrotramviaria operi all'interno di vincoli contrattuali particolarmente stringenti, accettati consapevolmente dalla società che opera nel trasporto pubblico ferroviario regionale e metropolitano nel territorio del Nord Barese: il contratto di servizio prevede infatti che un'elevatissima percentuale dei treni debba garantire puntualità, con l'applicazione di penali automatiche in caso di ritardi superiori ai cinque minuti imputabili al gestore.

Ferrotramviaria conta su una flotta di 23 treni, di cui 11 nuovi treni POP che sono stati finanziati dalla Regione Puglia, e che garantiscono un'età media dei mezzi inferiore ai sei anni. Sono stati inoltre rinnovati i sistemi antincendio sui convogli più datati e, sul fronte della sicurezza, è in corso un'interlocuzione con il Ministero dell'Interno per autorizzare la Polfer a effettuare controlli a bordo e a terra.

Nel corso dell'incontro, Piemontese ha infine chiesto agli uffici regionali di rafforzare il monitoraggio sulla puntualità e di potenziare le ispezioni su tutta la rete del trasporto pubblico locale.
"Il nostro compito – ha concluso l'assessore – è esercitare una vigilanza rigorosa, senza sconti quando qualcosa non funziona, ma anche accompagnare e sostenere le aziende che dimostrano di voler alzare l'asticella della qualità del servizio pubblico ferroviario".
