Ruggiero Passero
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Politica

Nuovo ospedale di Andria, Passero (Per la Puglia): “Possibile gara d’appalto entro fine giugno”

La conferma dal consigliere regionale di maggioranza Ruggiero Passero

Andria - venerdì 8 maggio 2026 6.57 Comunicato Stampa
"La gara d'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria dovrebbe essere pubblicata entro la fine di giugno. Dall'incontro degli attori interessati con l'assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia arrivano buone indicazioni, la svolta sembra essere vicina".
Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero.

"Secondo quanto emerso dall'incontro - afferma Passero - è terminata la fase del contraddittorio tra progettisti e tecnici del Cab Asset sul progetto esecutivo. Gli stessi progettisti sono ora chiamati a consegnare gli elaborati adeguati ad Asset: se tale consegna dovesse avvenire entro 15 giorni, la verifica sarà completata entro fine mese e si arriverà a fine giugno alla sospirata gara d'appalto".
"Novità arrivano anche per l'eliporto, che si farà, e per le opere relative alla viabilità necessarie per un migliore accesso alla nuova struttura. L'Anas - ha aggiunto il consigliere regionale - ha dato l'ok ai progetti e il soggetto attuatore sarà il comune di Andria che ha convocato la conferenza di servizi. Nel corso di questi anni l'amministrazione comunale guidata da Giovanna Bruno ha seguito in maniera costante e determinata lo sviluppo di un iter complesso e pieno di ostacoli, ponendo attenzione, in particolare, proprio sui temi della viabilità, fondamentali per la fruizione della nuova struttura"
"Il prossimo incontro con l'assessore Pentassuglia - conclude Passero - sarà fondamentale per comprendere l'effettivo rispetto dei tempi, che mi auguro possa esserci. La comunità della Bat merita servizi sanitari all'altezza, non si può più aspettare".
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