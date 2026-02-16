Andria, mattinata di ritardi in stazione. Napolitano: "Tutelare i nostri pendolari"

Un lunedì mattina di disagi per la circolazione ferroviaria di. I collegamenti con Bari, garantiti da, hanno subito delle variazioni cruciali nelle prime ore della giornata, fino alla soppressione di un convoglio diretto nel capoluogo pugliese.Il candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative, Sabino, denuncia la situazione di disagio, che persiste anche dopo un confronto in città direttamente con il presidente di Ferrotramviaria Giuseppe: «Andria è sempre più isolata nei collegamenti con il capoluogo e con l'aeroporto. La rete dei trasporti che fa leva soprattutto sulla ferrovia Bari Nord continua a creare grossi disagi ai tanti pendolari e studenti, che da Andria raggiungono ogni giorno Bari e le località interne del nord-barese. Una questione che stride con le parole rilasciate dal presidente di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli, proprio una settimana fa in un incontro organizzato ad Andria. Il numero uno dell'azienda ferroviaria affermava di aver raggiunto il 90% di puntualità dei treni, ma proprio oggi, tra corse soppresse e mancanza di comunicazione, si è raggiunto l'apice della disorganizzazione. E sono tante le lamentele raccolte da parte dei concittadini».L'episodio non risulta essere isolato e la situazione si sta ripercuotendo sulla vita deiandriesi, che soprattutto per motivi di lavoro si spostano lungo le direttrici ferroviarie di. Napolitano sottolinea l'importanza e la centralità dellafedericiana: «Andria ha il più grande bacino d'urgenza della ferrovia Bari-Barletta, che non va disperso e va assolutamente tutelato. Invito l'amministrazione comunale e i consiglieri regionali del territorio ad affrontare concretamente questo problema, che sta creando numerosi disagi ai pendolari andriesi. La Regione Puglia non può restare indifferente davanti a questa problematica che si trascina da anni. Gli andriesi hanno dovuto sopportare già i tanti ritardi per i lavori di interramento e adesso devono fare i conti con una linea ferroviaria che porta solo disagi e mai miglioramenti».