Ferrotramviaria Ritardi Andria
Ferrotramviaria Ritardi Andria
Vita di città

Andria, mattinata di ritardi in stazione. Napolitano: "Tutelare i nostri pendolari"

Il candidato sindaco denuncia la situazione precaria dei collegamenti di Ferrotramviaria

Andria - lunedì 16 febbraio 2026 14.16
Un lunedì mattina di disagi per la circolazione ferroviaria di Andria. I collegamenti con Bari, garantiti da Ferrotramviaria, hanno subito delle variazioni cruciali nelle prime ore della giornata, fino alla soppressione di un convoglio diretto nel capoluogo pugliese.

Il candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative, Sabino Napolitano, denuncia la situazione di disagio, che persiste anche dopo un confronto in città direttamente con il presidente di Ferrotramviaria Giuseppe Pavoncelli: «Andria è sempre più isolata nei collegamenti con il capoluogo e con l'aeroporto. La rete dei trasporti che fa leva soprattutto sulla ferrovia Bari Nord continua a creare grossi disagi ai tanti pendolari e studenti, che da Andria raggiungono ogni giorno Bari e le località interne del nord-barese. Una questione che stride con le parole rilasciate dal presidente di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli, proprio una settimana fa in un incontro organizzato ad Andria. Il numero uno dell'azienda ferroviaria affermava di aver raggiunto il 90% di puntualità dei treni, ma proprio oggi, tra corse soppresse e mancanza di comunicazione, si è raggiunto l'apice della disorganizzazione. E sono tante le lamentele raccolte da parte dei concittadini».

L'episodio non risulta essere isolato e la situazione si sta ripercuotendo sulla vita dei pendolari andriesi, che soprattutto per motivi di lavoro si spostano lungo le direttrici ferroviarie di Ferrotramviaria. Napolitano sottolinea l'importanza e la centralità della stazione federiciana: «Andria ha il più grande bacino d'urgenza della ferrovia Bari-Barletta, che non va disperso e va assolutamente tutelato. Invito l'amministrazione comunale e i consiglieri regionali del territorio ad affrontare concretamente questo problema, che sta creando numerosi disagi ai pendolari andriesi. La Regione Puglia non può restare indifferente davanti a questa problematica che si trascina da anni. Gli andriesi hanno dovuto sopportare già i tanti ritardi per i lavori di interramento e adesso devono fare i conti con una linea ferroviaria che porta solo disagi e mai miglioramenti».
  • Andria
  • Ferrotramviaria
  • Sabino Napolitano
Silvano Dibitonto e l’evoluzione della fotografia da cerimonia
16 febbraio 2026 Silvano Dibitonto e l’evoluzione della fotografia da cerimonia
"Tra Libri e Note ", l’evento conclusivo di "Casa Farinelli " ad Andria
16 febbraio 2026 "Tra Libri e Note", l’evento conclusivo di "Casa Farinelli" ad Andria
Altri contenuti a tema
Nuovo ospedale di Andria, il Comitato: "Ritardi fisiologici, restiamo in vigile attesa" Attualità Nuovo ospedale di Andria, il Comitato: "Ritardi fisiologici, restiamo in vigile attesa" Il presidente Bonomo: «Ultimi confronti su progetto esecutivo, poi attendiamo ASL BT per bando di gara"
Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni Cronaca Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni Ronchi, Nitti e Ferrotramviaria, assolti a settembre, ancora al centro della vicenda giudiziaria
Giornata Mondiale del Malato, il Vescovo in visita al Bonomo di Andria Giornata Mondiale del Malato, il Vescovo in visita al Bonomo di Andria Mons. Mansi ha incontrato i pazienti del nosocomio cittadino
Report polveri ultrasottili, Losappio: "Dato in calo ad Andria, ecco le nostre misure di intervento" Attualità Report polveri ultrasottili, Losappio: "Dato in calo ad Andria, ecco le nostre misure di intervento" L'Assessore con delega all'Ambiente illustra la situazione sui risultati raccolti da Arpa e Legambiente
Report "Mal'Aria di Città" 2026, Andria tra le più inquinate d'Italia Territorio Report "Mal'Aria di Città" 2026, Andria tra le più inquinate d'Italia Il trend degli ultimi 15 anni: valori non conformi ai prossimi limiti normativi
Napolitano: «Anche ad Andria la rottamazione dei tributi locali senza la riscossione coattiva, grazie al Governo Meloni»  Politica Napolitano: «Anche ad Andria la rottamazione dei tributi locali senza la riscossione coattiva, grazie al Governo Meloni»  Ora c’è la possibilità di eliminare interessi, sanzioni e oneri di riscossione per chi è indietro con i pagamenti 
Micro-mobilità elettrica ad Andria, controlli congiunti di Questura e Polizia Locale Cronaca Micro-mobilità elettrica ad Andria, controlli congiunti di Questura e Polizia Locale I dati dell'operazione, comminate 40 sanzioni amministrative
Centro storico di Andria, accoltellamento ripreso dalle telecamere di via Quarti Cronaca Centro storico di Andria, accoltellamento ripreso dalle telecamere di via Quarti Colluttazione tra due individui, cocci di bottiglia come armi da taglio
Nola 2-1 Fidelis, Catalano: «Sconfitta difficile da digerire. Meritavamo almeno un punto»
16 febbraio 2026 Nola 2-1 Fidelis, Catalano: «Sconfitta difficile da digerire. Meritavamo almeno un punto»
Dalle Ceneri alla Comunità: ritrovare l'essenziale nel deserto quaresimale
16 febbraio 2026 Dalle Ceneri alla Comunità: ritrovare l'essenziale nel deserto quaresimale
Servizio irriguo, Cia Puglia chiede la sospensione di tutte le cartelle 2022
16 febbraio 2026 Servizio irriguo, Cia Puglia chiede la sospensione di tutte le cartelle 2022
Xylella: al via l’eradicazione dei mandorli abbandonati per tutelare l’agricoltura regionale
16 febbraio 2026 Xylella: al via l’eradicazione dei mandorli abbandonati per tutelare l’agricoltura regionale
La Fidelis Andria si addormenta nel finale. Vince il Nola 2-1
15 febbraio 2026 La Fidelis Andria si addormenta nel finale. Vince il Nola 2-1
Martedì grasso: grande festa di Carnevale con sfilata ed esibizione dei gruppi mascherati in piazza Catuma
15 febbraio 2026 Martedì grasso: grande festa di Carnevale con sfilata ed esibizione dei gruppi mascherati in piazza Catuma
Giornata del Malato, la testimonianza di una volontaria della Misericordia
15 febbraio 2026 Giornata del Malato, la testimonianza di una volontaria della Misericordia
Piano Operativo dei Controlli 2026: più tutele per le imprese agricole e per il Made in Italy
15 febbraio 2026 Piano Operativo dei Controlli 2026: più tutele per le imprese agricole e per il Made in Italy
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.