Inaugurata ad Andria la nuova flotta di Ferrotramviaria: treni e bus di ultima generazione     

Una domenica che segna uno spartiacque per la mobilità del Nord Barese. Questa mattina, presso la stazione di Andria Sud, Ferrotramviaria S.p.A. ha presentato ufficialmente il completamento del rinnovo della propria flotta aziendale e il nuovo Programma di Esercizio, in vigore da oggi, 15 marzo 2026. Le novità sono sostanziali e destinate a cambiare la quotidianità di migliaia di cittadini: l'entrata in servizio die, soprattutto, l'estensione del servizio ferroviario nelleAll'incontro hanno preso parte i vertici aziendali, tra cui il Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria,, e i massimi rappresentanti istituzionali del territorio: il Presidente della Regione Puglia, l'Assessore regionale ai Trasporti, all'Ambientela Sindaca di Andriae per il Sindaco di Corato, l'Per sugellare l'importanza di questa giornata è anche giunto ad Andria,che attiverà una serie di servizi anche su questa tratta delle ferrovie in concessione.A delineare i contorni economici e strategici dell'operazione è stato l'ingegnere, Direttore Operativo di Ferrotramviaria: "Oggi celebriamo l'arrivo e il completamento della flotta di 11 treni Alstom ETR 104. Si tratta del coronamento di un investimento di 68 milioni di euro, di cui 57 a carico della finanza pubblica della Regione Puglia e 11 di investimento diretto da parte di Ferrotramviaria". Un mix vincente tra pubblico e privato che non si limita solo al rinnovamento del materiale rotabile, ma che punta a connettere il territorio al resto del mondo in tempi rapidi. Il nuovo servizio permetterà infatti di, offrendo a cittadini e turisti un accesso diretto al network di voli nazionali e internazionali, e agevolando al contempo la scoperta delle bellezze del territorio.Per le amministrazioni locali, i nuovi treni rappresentano solo un tassello di una più ampia rigenerazione urbana. La Sindaca di Andria,, ha sottolineato l'impegno congiunto con Ferrotramviaria, Regione e il Comune di Corato per far convergere queste opportunità con i piani di sviluppo cittadini. "Andria, in particolare, è impegnata con il grande cantiere per l'interramento della ferrovia, lavori che viaggiano contestualmente alle misure PINQuA e ai fondi regionali", ha spiegato la prima cittadina. L'obiettivo è chiaro: trasformare Andria in una città pronta alle sfide della sostenibilità. "Oggi le nostre città sono caratterizzate dalla presenza di troppe autovetture. Noi stiamo incoraggiando l'uso della mobilità alternativa creando gli strumenti opportuni per spostarsi". La Prima Cittadina non ha nascosto le criticità del passato, raccogliendo il sentimento dei pendolari: "La gente riversa su noi sindaci il dispiacere per i treni che non arrivavano nei giorni festivi o per gli orari non rispettati. Avevamo garantito che il dialogo non andava solo nella direzione di ammodernare la flotta, ma anche di mettere a punto in maniera precisa gli orari. Abbiamo tutto l'interesse a garantire il rispetto delle esigenze di lavoratori, pendolari e studenti".Il Presidente della Regione Puglia,, ha inquadrato l'inaugurazione odierna in un piano infrastrutturale che abbraccia tutto il "tacco d'Italia". "Vogliamo che il servizio nei giorni festivi diventi uno standard per la nostra regione, non un'eccezione", ha dichiarato Decaro, ricordando gli sforzi profusi su più fronti: dalle Ferrovie del Sud Est (nella tratta Lecce-Gagliano) alle Appulo Lucane, fino ai lavori di RFI e al raddoppio della tratta Andria-Barletta gestito proprio da Ferrotramviaria. "Migliorare le infrastrutture è fondamentale, ma contemporaneamente dobbiamo migliorare il servizio, ampliarne gli orari e ridurre i tempi di attesa e di percorrenza. La mobilità è uno dei diritti inalienabili dei nostri cittadini, e l'inaugurazione di oggi per il collegamento domenicale con l'aeroporto va esattamente in questa direzione".La giornata non ha visto protagonista solo il "ferro". Contestualmente ai treni, sono stati inaugurati ancheche andranno a integrare il servizio di trasporto pubblico, innalzando notevolmente gli standard di sicurezza e comfort. I nuovi mezzi su gomma sono infatti dotati di avanzati sistemi di sicurezza, un nuovo impianto di videosorveglianza interna, monitor con messaggi audio per annunciare le fermate, sistemi di biglietteria elettronica, pedane per garantire l'accesso ai passeggeri con disabilità e tasti di emergenza.Un passo avanti su tutti i fronti, dunque, per una mobilità che da oggi promette di essere più verde, più puntuale e, finalmente, a disposizione dei cittadini sette giorni su sette.