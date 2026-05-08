Incidente sulla SP2 tra Canosa e Andria: due auto coinvolte

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 8 maggio 2026, intorno alle ore 8:45, lungo la Strada Provinciale 2 in direzione Canosa, all'altezza del km 51.Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, hanno impattato violentemente tra loro, riportando ingenti danni strutturali.Immediato l'intervento sul posto dell'ambulanza del servizio sanitario 118. Il personale medico ha prestato le prime cure ai conducenti dei due veicoli, disponendone successivamente il trasferimento presso il locale nosocomio. Entrambi sono stati ospedalizzati in codice giallo; le loro condizioni, pur richiedendo accertamenti approfonditi, non sembrerebbero al momento critiche.Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale di Andria. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla gestione della viabilità, rallentata per consentire le operazioni di soccorso.Gli agenti sono attualmente impegnati nell'esecuzione dei rilievi planimetrici necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto.