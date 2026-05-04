Eccellenze in sanità: il professore Vincenzo Tondolo socio onorario del Rotary Club Andria Castelli Svevi

"Tra bisturi e innovazione, il mio viaggio nella chirurgia" è il titolo della relazione che il professore Vincenzo Tondolo presenterà nella serata per il conferimento alla sua persona, di socio onorario del Rotary Club Andria Castelli Svevi.L'evento è in programma giovedì 7 maggio 2026, alle ore 20, presso il Cristal Palace hotel di Andria, organizzato dalla storica associazione internazionale Rotary Andria Castelli Svevi.Una eccellenza internazionale, dal corposo curriculum, il professore Vincenzo Tondolo èdell'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola, di Roma.Nato cinquant'anni fa ad Andria l'insigne giovane clinico ricopre l'incarico diOspedale Isola Tiberina - Gemelli Isola, Roma, oltre ad essere, sempre nella Capitale dove risiede con la sua famiglia,presso la facoltà di Medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.Racchiudere in poche righe lo spessore scientifico e umano di questo chirurgo è alquanto arduo, considerata la riservatezza che lo ha sempre contraddistinto, sin dai tempi della sua frequentazione al Liceo scientifico "Riccardo Nuzzi" di Andria, dove si è diplomato prima di intraprendere gli studi in medicina, sua autentica passione, conseguendo lapresso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con punteggio di 110/110 e lode.Dopo anni di approfondimenti e incessante lavoro con specializzazioni e master tra Francia, Olanda, Spagna, Norvegia e Italia, dalla Sardegna alla Capitale, oggi il prof. Tondolo si dedica al trattamento chirurgico della patologia oncologica e benigna del tratto gastro-intestinale nonché alla complessa attività dei. Ha routinariamente adottato un approccio laparoscopico minivasivo e, più recentemente, ha adottato la tecnica robotica nella patologia del colon-retto, del pancreas e del fegato. In particolare ha messo a punto la tecnica chirurgica dellaper il trattamento dei tumori della testa del pancreas coadiuvando il prof. Sergio Alfieri presso il Policlinico Gemelli.Alla cerimonia di conferimento di socio onorario del Rotary Club Andria Castelli Svevi, accolti dal presidente del sodalizio della città fidelis, Michele Tucci, prenderanno parte i rappresentanti del Rotary del territorio.Una indubbia eccellenza della sanità italiana, che conferisce con il suo lavoro e l'alta professionalità acquisita, in linea con lo spirito che contrassegna l'agere del Rotary Internazionale, lustro e valore anche ad Andria, sua città natale.