Centro per l’impiego di Andria e Comune: l'aggiornamento di gennaio 2023 sulle figure professionali ricercate

ELENCO OFFERTE LAVORO PER TE QUALIFICA REQUISITI SEDE LAVORO ADDETTO ALLA CUCITURA CAPI Licenza media/anche senza esperienza ANDRIA ADDETTO CONTABILITA' FINANZA E FISCO Laurea materie economiche/ anche senza esperienza ANDRIA ADDETTO SERVIZIO RISTORAZIONE (per nuova apertura fast food) Diploma/patente B/ età 18-29 anni ANDRIA ADDETTO/A AL SERVIZIO CUCINA-LAVAPIATTI Minima esperienza, licenza media ANDRIA AGENTE DI VENDITA Diploma ANDRIA AIUTO MARMISTA Diploma/minima esperienza/età 30-50 anni/patente B/anche apprend. ANDRIA nuova APPRENDISTA SEGRETARIA(O) Licenza media/conoscenze informatiche di base ANDRIA nuova APPRENDISTI MECCANICI/ELETTRONICI Diploma (preferibile industriale)/patente B/conoscenze informatiche ANDRIA AUTISTA Licenza media/Età 20-35/esperienza 1-2 anni/ patente C D E CQC/trasferte in provincia BAT ANDRIA BANCONISTA BAR Licenza media/con o senza esperienza (valutabile apprendistato) ANDRIA BANCONISTA DI PIZZERIA Licenza media/18-45 anni/esperienza minima ANDRIA BANCONISTA GELATERIA Licenza media/età 18-30 anni/esperienza 1 anno ANDRIA BARISTA Licenza media/Patente B/conoscenze informatiche / inglese di base ANDRIA BARISTA/AIUTO BARISTA Esperienza minima ANDRIA CAMERIERE Licenza media/Patente B/conoscenze informatiche / inglese di base ANDRIA CAMERIERE GELATERIA Licenza media/età 18-30 anni/esperienza 1 anno ANDRIA COLF Età 25-55 anni- esperienza pregressa/eventuale disp. festivi/week-end ANDRIA nuova COMMESSO(A)/ ADDETTO(A) AL CARICO SCARICO MERCI Diploma/ gradita esperienza SPINAZZOLA CUCITRICE 18/60 anni esperienza 1 anno MINERVINO CUCITRICE A MACCHINA Età 20-50 anni con esperienza MINERVINO CUCITRICE CAMICERIA Età 18/35 anni, con o senza esperienza (valutabile apprendistato) ANDRIA CUCITRICI Età 20-50 anni / minima esperienza ANDRIA ELETTRICISTA Diploma/ esperienza 3 anni/ età 25-45 anni/patente B ANDRIA ELETTRICISTA Diploma tecnico industriale/esperienza 2 anni ANDRIA ELETTRICISTA Minima esperienza / licenza media-diploma ANDRIA ELETTRICISTA Esperienza 3 anni ANDRIA ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI Diploma perito elettronico/patente B/esperienza 1 anno/disponibile a Trasferte ANDRIA ESPERTO CONTABILE Diploma ITC/ esperienza utilizzo software contabilità ANDRIA ESTETISTA Età 20/30 anni/diploma estetica/con esperienza ANDRIA FABBRO/SERRAMENTISTA Licenza media/patente B/Disponibile a trasferte/anche senza esperienza ANDRIA IMPIEGATO FRONT - OFFICE Diploma / esperienza 1 anno / anche senza esperienza/ età 19-35 anni ANDRIA IMPIEGATO/A CONTABILE Diploma ragioniere o Laurea economia/esperienza Software contabilità MINERVINO IMPIEGATO/A AMM.TIVO per azienda imballaggi Laurea in Economia, esperienza, età 25-45 anni, patente B, residenza in BAT ANDRIA INFERMIERA Diploma /Laurea infermieristica ANDRIA INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI Diploma/ qualifica impiantistica elettrica- Patente B ANDRIA INTERMEDIARIO-CONSULENTE ASSICURATIVO Diploma/età 25-40 anni/Patente B/residenza Andria ANDRIA nuova MAGAZZINIERE FABBRO Licenza media/esperienza ANDRIA MAGAZZINIERE per azienda di arredamenti Esperienza uso di gestionali, diploma, patente B, preferibile età 18-30 ANDRIA MECCANICO Licenza media/età 30-45 anni/ esperienza 4-5 anni diagnosi auto ANDRIA MODELLISTA (ABBIGLIAMENTO) Diploma modellista/conoscenza CAD MINERVINO MODELLISTA (ABBIGLIAMENTO) Diploma tecnico abbigliamento ANDRIA MURATORE Età 20-35/ esperienza 1-2 anni/anche apprendistato ANDRIA OPERAI QUALIFICATI PER MANUTENZIONE ASCENSORI Diploma/licenza media/preferibile esperienza pregressa/disponibile a trasferte ANDRIA OPERAIO LAVANDERIA INDUSTRIALE Licenza Media BOLZANO OPERAIO METALMECCANICO ELETTROMECCANICO Diploma tecnico industriale/esperienza 2 anni ANDRIA OPERAIO SERRAMENTISTA Licenza media/ età 18-40 anni/esperienza 1 anno/patente B ANDRIA OPERAIO SETT. CARTOTECNICO Diploma / conoscenze meccaniche-elettriche ANDRIA OPERAIO SETTORE TRIVELLAZIONI Età max 45 anni, licenza media, preferibile patentino saldatore ANDRIA OPERAIO/A PASTAIO Licenza media/con o senza esperienza valutabile apprendistato SPINAZZOLA OPERAIO/A PRODUZIONE per azienda rivestimenti e arredi Licenza media, patente B, età preferibile 18-29 anni ANDRIA OPERATORE DI CUCINA/AIUTO CUOCO Licenza media ANDRIA PIZZAIOLO Licenza media/18-45 anni/esperienza minima ANDRIA RAGIONIERE Diploma ragioneria+conoscenza pacchetto Office+minima esperienza ANDRIA RAGIONIERE per azienda di serramenti Diploma ragioneria/età 20-35 anni/patente B/esperienza 1-2 anni ANDRIA RAGIONIERE/MAGAZZINIERE (APPREND.) Diploma/ conoscenze informatiche di base/patente B ANDRIA STIRATORE/STIRATRICE Età 20- 50 anni MINERVINO TECNICO MANUTENTORE Diploma tecnico industriale/ esperienza 1 anno, se senza esperienza disponibile alla formazione per apprendistato ANDRIA TECNICO MANUTENTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI Diploma, esperienza ANDRIA nuova TIROCINANTE PASTICCIERE Licenza media ANDRIA nuova TIROCINANTE PASTICCIERE Licenza media ANDRIA VARIE QUALIFICHE OPERAIO Settore vetro – nuovo stabilimento Friuli Venezia Giulia FRIULI V.G.

Il centro per l'impiego di Andria prosegue la sua collaborazione con il Comune promuovendo le offerte di lavoro seguenti:E' opportuno effettuare un'attenta lettura degli annunci al fine di verificare il possesso dei requisiti. Per inviare la propria candidatura è necessario accedere con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/ ) sul portale Lavoro per te https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/ , dove le offerte pubblicate sono in costante aggiornamento.Per candidarsi alle offerte, occorre procedere nel seguente modo:- andare nella sezione(accesso con SPID);- digitare sulla voceServizi per le persone;- effettuare il- compilare il proprio curriculum nella sezione, selezionare le offerte di lavoro e proporre la propria candidatura andando alla voceIn caso di informazioni sulle modalità di accesso su Lavoro per te o per inoltrare la propria candidatura via mail anziché con SPID, è possibile contattare il servizio IDO (Incrocio Domanda Offerta) del CPI di Andria ai seguenti numeri: 080/5408356 - 080/5408368 o scrivere un'email al seguente indirizzo ido.andria@regione.puglia.it precisando nell'oggetto l'offerta di lavoro alla quale si è interessati e allegando il proprio curriculum.