"Workup": più di 4300 posizioni lavorative proposte dai centri per l'impiego di Bat, Bari e Foggia

In aumento il fabbisogno occupazionale sul territorio. Oltre il 75% delle offerte da turismo, ristorazione e servizi di animazione

BAT - lunedì 2 febbraio 2026 5.31 Comunicato Stampa
Cresce la domanda di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia.
È questo quanto emerge dai dati pubblicati su WORKUP, report bisettimanale su opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, promosso dai Centri per l'Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.
Nell'ultima rilevazione effettuata, si evidenzia una decisa accelerazione in positivo del mercato del lavoro, con un fabbisogno occupazionale complessivo di 4.334 nuove risorse.
In particolare, è presente una forte spinta occupazionale nel terziario avanzato legato al turismo e all'animazione che, da solo, copre oltre il 75% della domanda totale, con 3319 unità richieste.
Nello specifico, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione guida la classifica con ben 2.009 profili ricercati.
Oltre al turismo, mostrano segnali positivi il comparto socio-sanitario ed educativo e il settore del commercio e artigianato, che si mantiene stabile.
Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:
  • Servizi turistici, culturali e ristorazione: 2009.
  • Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 1310.
  • Servizi socio-sanitari ed educativi: 294
  • Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 198.
  • Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 186.
  • Industria, Produzione, Metalmeccanico: 101.
  • ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 69.
  • Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 66.
  • Logistica, Trasporti, Magazzini: 32.
  • Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 25.
  • Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.
  • Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 19
  • Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 10.

All'interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.
Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play.


Su WORKUP c'è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l'impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia.


La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.


WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171


È possibile approfondire la conoscenza del mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego seguendo la pagina Linkedin dedicata.


I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
Altri contenuti a tema
