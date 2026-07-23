Allerta meteo gialla per pioggia e vento per giovedì 23 e venerdì 24 luglio

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 23 luglio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa anche Andria, per rischio idrogeologicoe per ventoPer la giornata di oggi, giovedì 23 luglio, sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.Per la giornata di domani, venerdì 24 luglio, sono previste precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli; venti forti settentrionali con rinforzi fino a burrasca.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.