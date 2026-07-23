Ennesimo incendio tra Minervino Murge e Andria: fiamme domate in serata

Un nuovo incendio ha interessato nel tardo pomeriggio di ieri il territorio tra Minervino Murge e Andria, nei pressi di Monte Carafa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in serata grazie all'intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e dell'elicottero antincendio, supportati dal Gruppo Operativo Emergenze di Minervino Murge, dalla Naturalista Federiciana Verde OdV di Andria, dagli Operatori Emergenza Radio di Canosa di Puglia e da Anpana Canosa di Puglia.L'azione coordinata delle squadre ha permesso di mettere in sicurezza l'area e contenere il rogo.