Incendio
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Cronaca

Ennesimo incendio tra Minervino Murge e Andria: fiamme domate in serata

Il rogo è divampato nei pressi di Monte Carafa. Decisivo l'intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari e dell'elicottero antincendio

Andria - giovedì 23 luglio 2026 12.32
Un nuovo incendio ha interessato nel tardo pomeriggio di ieri il territorio tra Minervino Murge e Andria, nei pressi di Monte Carafa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in serata grazie all'intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e dell'elicottero antincendio, supportati dal Gruppo Operativo Emergenze di Minervino Murge, dalla Naturalista Federiciana Verde OdV di Andria, dagli Operatori Emergenza Radio di Canosa di Puglia e da Anpana Canosa di Puglia.

L'azione coordinata delle squadre ha permesso di mettere in sicurezza l'area e contenere il rogo.
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