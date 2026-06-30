Attesi pioggia e temporali per la tarda mattinata di mercoledì 1° luglio

Ed alla fine, l'attesa diminuzione delle temperature ci sarà anche nella provincia Bat. La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 30 giugno 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,, per piogge. Sono previste precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sulle zone interne centro-settentrionali e settore ionico settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.