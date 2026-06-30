Meteo
Attesi pioggia e temporali per la tarda mattinata di mercoledì 1° luglio
Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia. Si raccomanda l’osservanza delle buone norme comportamentali
BAT - martedì 30 giugno 2026 20.51 Comunicato Stampa
Ed alla fine, l'attesa diminuzione delle temperature ci sarà anche nella provincia Bat. La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 30 giugno 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 12.00 del 1 luglio e per le successive 6 ore, per piogge. Sono previste precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sulle zone interne centro-settentrionali e settore ionico settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/