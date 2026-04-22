Nuova allerta meteo gialla per pioggia dalle 08.00 di mercoledì 22 aprile

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.2 del 21 aprile 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,, per pioggia. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.