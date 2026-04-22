Meteo
Nuova allerta meteo gialla per pioggia dalle 08.00 di mercoledì 22 aprile
Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
BAT - mercoledì 22 aprile 2026 5.15
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.2 del 21 aprile 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 08.00 del 22 aprile e per le successive 12 ore, per pioggia. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
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