Un albero di ligustro cade su un auto in sosta: é accaduto in via Vittorio Veneto

Il forte vento che nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio si è abbattuto su Andria, ha causato non pochi danni all'arredo urbano, ma per fortuna senza conseguenze per le persone.Mentre in via Napoli cadeva un palo della pubblica illuminazione, in via Vittorio Veneto, strada situata nei pressi dell'ospedale "Lorenzo Bonomo", ad appena una ventina di metri dalla postazione del servizio 118 di Andria, il forte vento spezzava letteralmente un albero di ligustro.Il pesante ramo è caduto su una WV Passat parcheggiata, danneggiandola seriamente. Sul posto è intervenuta la Polizia locale.