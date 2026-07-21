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Meteo

Allerta meteo gialla per pioggia fino alle 14.00 di mercoledì 22 luglio

Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia

BAT - martedì 21 luglio 2026 12.00 Comunicato Stampa
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 21 luglio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa anche Andria, dalle ore 00.00 del 22 luglio e per le successive 14 ore, per piogge. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
  • maltempo andria
  • pioggia andria
  • maltempo
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