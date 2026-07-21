Allerta meteo gialla per pioggia fino alle 14.00 di mercoledì 22 luglio

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 21 luglio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa anche Andria,, per piogge. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.