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Allerta meteo gialla per pioggia dalle 06.00 di mercoledì 13 maggio

Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia

BAT - mercoledì 13 maggio 2026 02.00 Comunicato Stampa
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 12 maggio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 06.00 del 13 maggio e per le successive 12 ore, per piogge. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente
moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
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