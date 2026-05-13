Allerta meteo gialla per pioggia dalle 06.00 di mercoledì 13 maggio

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 12 maggio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,, per piogge. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmentemoderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.