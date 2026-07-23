Comitato sindaci con il dg Di Bello Asl Bt
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Politica

Sulla sanità Forza Italia all'attacco della Sindaca Bruno, pronta la replica del Segretario provinciale Pd Lamacchia

Polemiche circa l'incontro avuto ad Andria tra il Direttore generale Asl Bt ed i Sindaci del Pd a Palazzo di Città

Andria - giovedì 23 luglio 2026 18.00
E' scontro sulla sanità nella Bat. Forza Italia attacca la Sindaca Bruno per l'incontro avuto a Palazzo di Città tra il direttore generale dell'Asl Bt ed i soli sindaci del Partito Democratico. Pronta arriva la replica del Segretario provinciale del Pd, Michele Lamacchia.

«Esprimo forte disappunto per l'incontro odierno tra il direttore generale della ASL BAT e i soli sindaci del Partito Democratico -sottolinea in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Marcello Lanotte-. La programmazione sanitaria della BAT riguarda dieci Comuni e dovrebbe svolgersi nella sede istituzionale preposta, ovvero la Conferenza dei sindaci su convocazione del suo presidente, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito. Solo così si assicura pari dignità e pari rappresentanza a tutto il territorio«.

«Il metodo scelto dal Partito Democratico è divisivo e costringe lo stesso direttore generale a barcamenarsi tra iniziative di parte e impegni istituzionali. Proprio oggi, infatti, la partecipazione a questo incontro gli ha impedito di essere presente a un importante confronto con tutti i direttori generali delle ASL pugliesi.

La BAT è un'unica grande comunità. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo sostenuto, senza distinzioni politiche, il nuovo ospedale di Andria e quello di Bisceglie. È lecito chiedersi se oggi si sia parlato anche della piastra oncoematologica di Barletta o dei ritardi dei servizi territoriali ancora attesi a Canosa di Puglia, oppure se abbiano prevalso logiche territoriali e di partito.

Il Pd continua a essere divisivo proprio mentre servirebbe la massima coesione per accelerare gli investimenti e migliorare i servizi sanitari: le istituzioni devono essere al servizio di tutti i cittadini, non di una sola parte politica», conclude Lanotte.

«La sindaca Giovanna Bruno non ha escluso nessuno dei dieci sindaci della provincia di Barletta – Andria – Trani dall'incontro organizzato con il direttore generale della Asl Bat Alessandro Di Bello, che oramai si è insediato da oltre un mese. Un tempo lungo abbastanza affinché il presidente della Conferenza dei sindaci (sindaco di Barletta) potesse egli stesso pensare di convocare quell'organismo. Non lo ha fatto, e avrebbe dovuto, per rispetto a tutti i sindaci della BAT; non ha partecipato all'incontro e ora la colpa sarebbe del Partito Democratico che è "divisivo"? Tutto questo è davvero molto singolare».

Gli fa eco il Segretario provinciale del Partito Democratico Michele Lamacchia. «La verità è che dal centrodestra si continua a fare propaganda e basta sulla sanità. Il consigliere regionale Lanotte solleciti il presidente della Conferenza dei sindaci, il primo cittadino di Barletta, ricordandogli l'importanza che i sindaci siano partecipi della programmazione sanitaria, come sancito dal regolamento regionale numero 16 del 18 luglio 2008, che ne disciplina il funzionamento.
Ci spiace che l'impegno della sindaca di Andria abbia potuto evidenziare ancora di più l'inerzia di chi da anni non convoca la Conferenza, impedendo ai sindaci di svolgere la propria importante funzione a tutela della salute pubblica e di tutti i cittadini. Partecipare sarebbe stato un segnale importante, per presentarsi compatti al nuovo dg della Asl e manifestargli, tutti insieme, le esigenze dei cittadini e dei territori della nostra provincia».
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