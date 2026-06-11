Meteo
Allerta meteo gialla per pioggia dalle 13.00 di giovedì 11 giugno
L'avviso della Sezione regionale della Protezione Civile
BAT - giovedì 11 giugno 2026 12.32
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 11 giugno 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 13.00 del 11 giugno e per le successive 11 ore, per piogge. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I comportamenti da adottare in caso di temporale:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I comportamenti da adottare in caso di temporale:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/