Meteo
Allerta meteo gialla per pioggia dalle 00.00 di giovedì 30 aprile
Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
BAT - mercoledì 29 aprile 2026 18.30 Comunicato Stampa
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 29 aprile 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle 00.00 di giovedì 30 aprile per le successive 18 ore, per piogge. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati
specie sulla Puglia centrale.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
specie sulla Puglia centrale.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
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