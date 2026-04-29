Allerta meteo gialla per pioggia dalle 00.00 di giovedì 30 aprile

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 29 aprile 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,, per piogge. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderatispecie sulla Puglia centrale.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.