Stato di agitazione dell'Avvocatura del Circondario del Tribunale di Trani

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, proclama lo stato di agitazione per le gravi criticità in cui versa il Giudice di Pace di Trani.In una nota il presidente Francesco Logrieco, rammenta come già dal 5 maggio del 2023, il COA di Trani aveva formalmente segnalato al Ministro della Giustizia e al Presidente f.f. del Tribunale di Trani, le gravi criticità dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani, evidenziando la cronica carenza di personale amministrativo, con pianta organica di 12 dipendenti ridotta di fatto a un solo dipendente di ruolo, oltre tre dipendenti applicati o distaccati da altri uffici a tempo determinato.Non solo, nella medesima nota veniva rappresentato che la pianta organica di 12 unità era risalente al periodo antecedente alla revisione della geografia giudiziaria di cui al D.Lgs. n. 156/2012, quando il bacino di utenza dell'Ufficio era di circa 60mila abitanti, asceso poi ad oltre 250.000 abitanti con l'accorpamento degli uffici soppressi di Molfetta, Ruvo di Puglia (Terlizzi) e Minervino Murge (Spinazzola).La carenza di personale e l'insufficienza della pianta organica erano già state evidenziate nella relazione finale dell'ispezione ordinaria ministeriale eseguita nel 2017.A seguire, con nota del 3 luglio 2025, nuovamente il COA – nel rendere il prescritto contributo in merito alle tabelle organizzative dell'Ufficio del Giudice di Pace per il quadriennio 2026-2029 – aveva nuovamente denunciato il gravissimo sottodimensionamento dell'organico, giudiziario e amministrativo, in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Trani, nonché presso la maggior parte degli Uffici mantenuti (in particolare Barletta e Corato) per la quale si auspicava una interlocuzione diretta delle Dirigenze del Tribunale con i Sindaci delle rispettive Città.A fronte di queste doglianze, nessun intervento strutturale è stato adottato dal Ministero della Giustizia sia per adeguare la pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani alle effettive esigenze del territorio, sia per colmare la cronica carenza di personale Amministrativo, che vede attualmente in servizio solo due unità di ruolo e tre in applicazione o distacco temporaneo. La situazione attuale pregiudica gravemente il diritto dei cittadini ad una giurisdizione efficiente, celere ed effettiva, in violazione dell'art. 111 della Costituzione che garantisce la ragionevole durata del processo.Il cronico malfunzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace espone gli Avvocati del Foro di Trani al rischio di non poter adempiere compiutamente ai propri doveri professionali, con pregiudizio per la clientela e per l'immagine della categoria.Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha il dovere istituzionale di garantire il corretto esercizio della giurisdizione nel circondario, in ogni sua articolazione, anche attraverso le segnalazioni nei modi e nelle forme previste dalla legge. La persistente ed ingiustificata inerzia delle competenti Autorità non è più tollerabile alla luce del progressivo e documentato deterioramento dell'amministrazione della Giustizia nell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani.Nella nota diffusa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, si rammenta che il D.L. 12/6/2026 n. 100 ha introdotto l'art. 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs 13/7/2017 n. 116, secondo cui "Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalità e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche".Pertanto, il COA dichiara lo stato di agitazione dell'Avvocatura del Circondario del Tribunale di Trani in ragione delle criticità segnalate in premessa, che compromettono il corretto ed efficiente svolgimento dell'attività giurisdizionale nell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani.Ritiene pertanto urgente l'adeguamento della pianta organica del personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani. L'immediata applicazione straordinaria ed in sovrannumero di almeno quattro unità di personale di Cancelleria. L'assegnazione con urgenza di nuovi GOP all'Ufficio del Giudice di Pace di Trani, da due ad almeno quattro, anche mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei del bando GOP e VPO del 2023.Il Consiglio dell'Ordine si riserva di adottare ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna a tutela del corretto esercizio della giurisdizione nell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani, nell'interesse primario del Cittadini, ivi compresa la proclamazione dell'astensione dell'Avvocatura tranese dalle udienze, civili e penali, e dalle altre attività giudiziarie da tenersi negli uffici giudiziari ricadenti nel Circondario del Tribunale di Trani.