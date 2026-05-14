Allerta meteo gialla per pioggia dalle ore 12 di giovedì 14 maggio

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.2 del 13 maggio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,, per piogge. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.