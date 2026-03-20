Riccardo Frisardi
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Politica

UDC Puglia: Riccardo Frisardi nominato Presidente Provinciale per la BAT

«È per me un onore e una grande responsabilità assumere la guida dell'UDC nella Sesta Provincia»

Andria - venerdì 20 marzo 2026 20.19
Il nuovo assetto organizzativo dell'UDC in Puglia continua a consolidarsi. Il Commissario Regionale del partito, on. avv. Gianfranco Chiarelli, ha conferito ufficialmente a Riccardo Frisardi l'incarico di Presidente Provinciale per la BAT, Barletta-Andria-Trani.
La nomina giunge in un momento cruciale per la forza politica, in vista dell'imminente fase di tesseramento e di una riorganizzazione capillare sul territorio pugliese. Riccardo Frisardi, 46 anni, andriese e professionista stimato, ha formalizzato contestualmente la propria adesione al partito dell'Unione di Centro.
«Ti conferiamo questo incarico in considerazione del nuovo assetto del Partito», ha dichiarato l'On. Chiarelli nella lettera di nomina indirizzata a Frisardi. «Sono certo che saprai onorare questo ruolo con la passione e la serietà che ti contraddistinguono».
L'investitura è stata comunicata alla Segreteria Nazionale, guidata dal sen. Antonio De Poli, e al Presidente Nazionale, on. Lorenzo Cesa, oltre che a tutte le segreterie provinciali e cittadine della regione.
Con questa nomina, l'UDC Puglia punta a rafforzare la propria presenza nell'area del Nord Barese, mettendo al centro competenza e radicamento territoriale per le prossime sfide politiche.
«È per me un onore e una grande responsabilità assumere la guida dell'UDC nella provincia BAT - dichiara Frisardi - in un momento così significativo per il rilancio del partito. Ringrazio l'On. Gianfranco Chiarelli per la fiducia accordatami. Lavorerò da subito con passione e serietà per radicare ulteriormente i valori moderati e di centro sul nostro territorio, ascoltando le istanze dei cittadini e delle segreterie per costruire una proposta politica solida e vicina alle comunità della Sesta Provincia».
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