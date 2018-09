Protocollo Turismo Repubblica Ceca e Comune di Andria

L'Assessore al Turismo, avv. Francesca Magliano, interverrà alla Fiera del Levante di Bari, venerdì 14 settembre, per partecipare ad un workshop alle ore 15,00 sulla Repubblica Ceca, nel corso del quale verrà illustrato un Protocollo di Intesa fra il Comune di Andria, Assessorato alla Cultura e Turismo, e la Camera di Commercio Italia Repubblica Ceca nella persona del Delegato Territoriale Riccardo Di Matteo, per sviluppare attività legate al turismo e alla cultura nei rispettivi territori.Regione Puglia, Provincia BAT, Città di Andria e Rep. Ceca, Regione Moravia, Città di Brno hanno, infatti, in comune un patrimonio Artistico, Culturale, Storico, e agroalimentare che può rapportarsi e creare così flussi turistici e interessi imprenditoriali.La Camera di Commercio Italia Repubblica Ceca ha appunto questo obiettivo: mettere in relazione territori, attività e culture.