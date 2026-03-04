La Città di Andria e la Rete dei Comuni Sostenibili
La Città di Andria e la Rete dei Comuni Sostenibili
Turismo

La Città di Andria e la Rete dei Comuni Sostenibili alla BTM 2026 di Bari

L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica

Andria - mercoledì 4 marzo 2026 Comunicato Stampa
Presenti anche a questa edizione targata 2026 della BTM - Business Tourism Management, che si è tenuta a Bari dal 25 al 27 febbraio 2026, la Città di Andria e la Rete dei Comuni Sostenibili. Sostenibilità raccontata, condivisa e realizzata, buone pratiche fatte conoscere e messe in comune, lo sviluppo sostenibile come stella polare.

Quello della Fiera del Levante è uno degli appuntamenti più importanti nel panorama turistico italiano (e non solo). Operatori del settore, pubbliche amministrazioni, imprese e realtà di ogni genere riunite dall'obiettivo di incentivare il dialogo tra professionisti e creare una rete di valori condivisi dedicata allo sviluppo turistico del territorio.

La sostenibilità non è più un'opzione, ma un'opportunità: può essere vista come un asse strategico per le destinazioni, favorendo la nascita di una competizione sana e virtuosa per un turismo realmente sostenibile e rispettoso di luoghi e persone che i territori li vivono tutto l'anno.
Anche all'edizione 2026 della BTM hanno partecipato numerosi comuni pugliesi aderenti alla Rete dei Comuni Sostenibili, condividendo lo stand della Rete insieme ad altre realtà: Crispiano (coordinatore), Ginosa, Castellaneta, Andria, Manduria, Ischitella, Martina Franca, Bovino, Manfredonia, Provincia di Taranto, Per il Meglio della Puglia, Cisternino, Ceglie Messapica, Monti Dauni (Carlantino, Pietramontecorvino e Casalvecchio), Marevivo Puglia e Slow Food Puglia. Alla BTM, con stand autonomo, hanno partecipato anche altri comuni associati alla Rete.

«Il turismo sostenibile è oggi una leva strategica per lo sviluppo dei territori, perché unisce qualità, tutela del paesaggio e crescita delle comunità – afferma Giovanni Gostoli, direttore generale della Rete dei Comuni Sostenibili – La sostenibilità non riguarda solo il clima o l'ambiente, ma il modo in cui abitiamo i luoghi e li custodiamo a beneficio delle generazioni future. In una regione come la Puglia, dove natura, storia e identità convivono da secoli, la bellezza è un bene comune che richiede cura, responsabilità e visione. Un ruolo chiave, in questo senso, lo giocano le politiche locali: contrastare il consumo di suolo, rigenerare aree degradate, valorizzare il verde urbano e promuovere una mobilità sostenibile significa rendere le città più vivibili, più sicure e anche più belle. La bellezza, infatti, non è un dettaglio estetico: è qualità della vita, coesione sociale, senso di appartenenza. Di questo e tanto altro si è parlato alla BTM di Bari, una straordinaria occasione di condividere esperienze e buone pratiche con i tanti comuni appartenenti alla nostra associazione e con tante altre realtà. Il percorso che da anni proponiamo come Rete dei Comuni Sostenibili genera valore, equità e nuove opportunità, anche sul piano turistico. Non può esistere un turismo sostenibile senza una comunità sostenibile».

Per la Città di Andria ha relazionato l'Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari.
«Credere nel cambiamento delle città significa scegliere, tra le altre azioni, il protagonismo dei cittadini, della comunità, e riconoscere la capacità di trasformare i luoghi attraverso l'immaginazione, la creatività e le relazioni – ha dichiarato l'Assessora Di Bari - Aiuta a prendere parte al processo trasformativo e a sentirlo parte di una comunità. È questa la sostenibilità che la collettività può vivere in maniera concreta, culturale, generativa. La Rete dei Comuni Sostenibili ci riporta la bellezza del camminare insieme allargando lo sguardo, condividendo pratiche, formandoci insieme, imparando insieme a vivere i processi immaginando trasformazioni possibili. Partire dal punto di vista delle persone, dalla collettività, rende il cambiamento autentico, sostenibile, bello: quando i processi si muovono dal basso, accompagnandoci vicendevolmente, i luoghi diventano più vicini alle persone e capaci di esprimere una bellezza che, da soli, forse, non avremmo nemmeno immaginato».

***

La Rete dei Comuni Sostenibili è un'associazione nazionale senza scopo di lucro, nata nel 2021, aperta all'adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell'amministrazione comunale. Dal 2023 è aperta anche all'adesione di province, città metropolitane e regioni. L'associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. L'orizzonte è rivolto anche ai traguardi 2050 di neutralità climatica della Commissione europea. Hanno aderito oltre 160 enti locali ed è in costante espansione. A maggio 2025 è stata pubblicata la seconda edizione della Guida dei Comuni Sostenibili italiani. Nel 2025 e nel 2026 è stata inclusa fra i partner della campagna di Caterpillar Radio2 M'illumino di Meno del 16 febbraio dedicata al risparmio energetico e alla promozione degli stili di vita sostenibili. Sempre nel 2025, ha fatto il proprio ingresso nel Forum nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ed è entrata nel comitato promotore nazionale della SERR, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.
  • Comune di Andria
  • Turismo
450 anni dal ritrovamento dell'effige della Madonna dei Miracoli
4 marzo 2026 450 anni dal ritrovamento dell'effige della Madonna dei Miracoli
Si ritorna a parlare dei nuovi ospedali di Andria e Bisceglie, della piastra Onco-Ematologica al Dimiccoli e dei buoni pasto
4 marzo 2026 Si ritorna a parlare dei nuovi ospedali di Andria e Bisceglie, della piastra Onco-Ematologica al Dimiccoli e dei buoni pasto
Altri contenuti a tema
Assunzioni agenti nel Corpo di Polizia Locale. In servizio da oggi 8 nuove unità Vita di città Assunzioni agenti nel Corpo di Polizia Locale. In servizio da oggi 8 nuove unità Si tratta di 8 agenti su 12 che fanno parte delle nuove assunzioni oggetto di concorso pubblico negli scorsi mesi
Andria diventa set cinematografico: dal 2 al 24 marzo le riprese in città per il film “Reel” di Gianni Quinto Cinema Andria diventa set cinematografico: dal 2 al 24 marzo le riprese in città per il film “Reel” di Gianni Quinto Un ringraziamento particolare è stato rivolto al nutrito gruppo di imprenditori locali che ha finanziato interamente il film
Civita (Lega): "Polo universitario ad Andria. Perchè solo adesso se ne parla?" Politica Civita (Lega): "Polo universitario ad Andria. Perchè solo adesso se ne parla?" "Come pensiamo di trattenere i giovani, se non concretizziamo neanche quelle cose che potremmo fare per loro?"
Andria come un grande set cinematografico, al via le riprese di "Reel" Vita di città Andria come un grande set cinematografico, al via le riprese di "Reel" Un lungometraggio sulla storia della città. Conferenza stampa il 2 marzo
Andria in Azione: "Nel dibattito elettorale idee nuove e proposte realizzabili" Politica Andria in Azione: "Nel dibattito elettorale idee nuove e proposte realizzabili" Come auspicato dal Centro Zenith, è necessario concentrarsi su alcuni temi fondamentali per la crescita della città
VII edizione di Qoco – Un filo d’Olio nel piatto: vince la chef turca Kardelen Soyalp Attualità VII edizione di Qoco – Un filo d’Olio nel piatto: vince la chef turca Kardelen Soyalp Lo ha stabilito la Giuria Tecnica dell'evento presieduta da Oscar Farinetti e composta da prestigiosi chef e ristoratori stellati
Barchetta (FdI): "Sull’ospedale di Andria troppi slogan e nessuna programmazione" Politica Barchetta (FdI): "Sull’ospedale di Andria troppi slogan e nessuna programmazione" "A differenza di quanto successo per il nuovo ospedale Bisceglie-Molfetta" sottolinea il consigliere comunale  
Un Filo d’ Olio nel Piatto, Qoco in Piazza e un pizzico di …..Sanremo! Attualità Un Filo d’ Olio nel Piatto, Qoco in Piazza e un pizzico di …..Sanremo! Questa mattina i concorrenti sottoporranno i loro piatti innovativi ad una giuria tecnica presieduta da Oscar Farinetti
In scena al liceo Scientifico di Andria "Il Club del Comico ", l'opera del prof. Michele Palumbo
4 marzo 2026 In scena al liceo Scientifico di Andria "Il Club del Comico", l'opera del prof. Michele Palumbo
Agricoltura: stagione irrigua, viabilità rurale e libretti carburanti. L'impegno dell'assessore Paolicelli
4 marzo 2026 Agricoltura: stagione irrigua, viabilità rurale e libretti carburanti. L'impegno dell'assessore Paolicelli
Consumi: in Puglia quasi 1 euro su 3 della spesa alimentare viene destinato ai consumi fuori casa
4 marzo 2026 Consumi: in Puglia quasi 1 euro su 3 della spesa alimentare viene destinato ai consumi fuori casa
Incidente tra una moto ed un'auto, ferito 31enne
3 marzo 2026 Incidente tra una moto ed un'auto, ferito 31enne
1 lavoratore su 3 dorme meno di 6h e il Sud è il più colpito: Puglia al terzo posto
3 marzo 2026 1 lavoratore su 3 dorme meno di 6h e il Sud è il più colpito: Puglia al terzo posto
L'Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” di Andria entra nella Premium List dell’Ercole Olivario 2026
3 marzo 2026 L'Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” di Andria entra nella Premium List dell’Ercole Olivario 2026
Assunzioni agenti nel Corpo di Polizia Locale. In servizio da oggi 8 nuove unità
3 marzo 2026 Assunzioni agenti nel Corpo di Polizia Locale. In servizio da oggi 8 nuove unità
Incidente sulla Sp 2 ad Andria in direzione Corato: coinvolte due auto
3 marzo 2026 Incidente sulla Sp 2 ad Andria in direzione Corato: coinvolte due auto
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.