Internazionalizzazione, Vurchio: "La Regione Puglia investe sul futuro del comparto vitivinicolo"

La Regione Puglia compie un passo concreto a sostegno del comparto vitivinicolo, attivando una misura strategica finalizzata a rafforzare la presenza dei vini pugliesi nei mercati internazionali e a sostenere percorsi strutturati di internazionalizzazione."Si tratta di un intervento che considera l'internazionalizzazione una leva reale di sviluppo, e non una semplice dichiarazione di intenti" – dichiara il consigliere regionale di maggioranza Giovanni Vurchio.Nel dettaglio, la misura prevede:* oltre 5,2 milioni di euro destinati a progetti regionali;* 500 mila euro per progetti multiregionali;* contributi fino al 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 1 milione di euro per progetto."Parliamo di risorse importanti – prosegue Vurchio – che devono tradursi in risultati concreti: maggiore capacità di export, più competitività e nuove opportunità per le imprese del settore".L'intervento si inserisce in una più ampia strategia regionale di valorizzazione delle eccellenze produttive e di rafforzamento della presenza sui mercati esteri, con particolare attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla capacità di innovazione delle aziende pugliesi."Tuttavia, la vera differenza non la faranno solo i finanziamenti, ma la qualità della programmazione, la solidità dei progetti e la capacità di fare sistema tra imprese e istituzioni.È su questo terreno che si misura l'efficacia delle politiche pubbliche"."Sostenere il vino pugliese nei mercati internazionali – conclude Vurchio – significa sostenere un intero comparto produttivo fatto di lavoro, tradizione e innovazione, contribuendo in maniera concreta alla crescita economica e all'attrattività del nostro territorio"..