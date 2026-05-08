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Territorio

Internazionalizzazione, Vurchio: "La Regione Puglia investe sul futuro del comparto vitivinicolo"

Nota del cel consigliere regionale Giovanni Vurchio

Puglia - venerdì 8 maggio 2026 5.13 Comunicato Stampa
La Regione Puglia compie un passo concreto a sostegno del comparto vitivinicolo, attivando una misura strategica finalizzata a rafforzare la presenza dei vini pugliesi nei mercati internazionali e a sostenere percorsi strutturati di internazionalizzazione.
"Si tratta di un intervento che considera l'internazionalizzazione una leva reale di sviluppo, e non una semplice dichiarazione di intenti" – dichiara il consigliere regionale di maggioranza Giovanni Vurchio.

Nel dettaglio, la misura prevede:
* oltre 5,2 milioni di euro destinati a progetti regionali;
* 500 mila euro per progetti multiregionali;
* contributi fino al 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 1 milione di euro per progetto.
"Parliamo di risorse importanti – prosegue Vurchio – che devono tradursi in risultati concreti: maggiore capacità di export, più competitività e nuove opportunità per le imprese del settore".
L'intervento si inserisce in una più ampia strategia regionale di valorizzazione delle eccellenze produttive e di rafforzamento della presenza sui mercati esteri, con particolare attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla capacità di innovazione delle aziende pugliesi.
"Tuttavia, la vera differenza non la faranno solo i finanziamenti, ma la qualità della programmazione, la solidità dei progetti e la capacità di fare sistema tra imprese e istituzioni.
È su questo terreno che si misura l'efficacia delle politiche pubbliche".
"Sostenere il vino pugliese nei mercati internazionali – conclude Vurchio – significa sostenere un intero comparto produttivo fatto di lavoro, tradizione e innovazione, contribuendo in maniera concreta alla crescita economica e all'attrattività del nostro territorio"..
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