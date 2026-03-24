Istituto
Istituto "Ettore Carafa"
Scuola e Lavoro

L’Istituto "Ettore Carafa" domina in vasca: pioggia di medaglie ai nuovi Giochi della Gioventù

​Il medagliere parla chiaro e vede le atlete dell'istituto svettare nelle discipline più tecniche

Andria - martedì 24 marzo 2026 5.12
Un esordio da incorniciare, di quelli che restano scritti negli annali dello sport scolastico cittadino. Nella giornata odierna, l'Istituto "Ettore Carafa" di Andria ha partecipato per la prima volta alle gare di nuoto dei nuovi Giochi della Gioventù, lasciando un'impronta indelebile nella piscina "Aquarius" di Canosa di Puglia.
​In una cornice di pubblico entusiasta e di sana competizione, gli studenti degli istituti di secondo grado della Provincia BAT si sono sfidati all'ultima bracciata. Ma è stata la compagine andriese, guidata con carisma e competenza dal prof. Giulio Piarulli, a fare vera e propria incetta di medaglie, dimostrando una preparazione atletica e una grinta fuori dal comune.

Le stelle del Carafa: podi e successi
​Il medagliere parla chiaro e vede le atlete dell'istituto svettare nelle discipline più tecniche:
​Oro e Primato: Splendida prestazione per Alessandra Cannone, che ha sbaragliato la concorrenza nei 50m Delfino, seguita a ruota da Giulia Tonti, regina indiscussa dei 50m Stile Libero. Entrambe hanno conquistato il gradino più alto del podio con tempi di assoluto rilievo.
​Argento di Qualità: Ottimi secondi posti per Roberta Sgarra nei 50m Rana e Annalisa Berardi nei 50m Stile Libero, capaci di mantenere il sangue freddo in gare decise sul filo dei centesimi.
​Bronzo di Tenacia: A chiudere il cerchio dei successi, i terzi posti conquistati da Denis Alecu e Aurora Acconciaioco, che hanno lottato con determinazione nelle rispettive categorie dei 50m Dorso.

​Un debutto che guarda al futuro
​Soddisfazione immensa per il prof. Piarulli e per l'intero Istituto Carafa. Questa vittoria non è solo sportiva, ma rappresenta lo spirito di una scuola che sa mettersi in gioco e vincere anche al di fuori delle mura scolastiche. L'appuntamento di Canosa segna l'inizio di una nuova tradizione natatoria per l'istituto, che ora guarda con ottimismo alle fasi successive dei Giochi.
​​Il successo del Carafa dimostra come lo sport scolastico sia un volano fondamentale per la crescita dei ragazzi e per l'orgoglio del territorio della BAT.
Istituto "Ettore Carafa"Istituto "Ettore Carafa"Istituto "Ettore Carafa"Istituto "Ettore Carafa"Istituto "Ettore Carafa"
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • ITES Carafa
  • giochi sportivi studenteschi
L’Andria Kung Fu trionfa al Memorial "Dario Ambra "
24 marzo 2026 L’Andria Kung Fu trionfa al Memorial "Dario Ambra"
Appena una mezza dozzina di sezioni hanno visto prevalere il Sì: Andria vede vincere il No con il 56,46%
23 marzo 2026 Appena una mezza dozzina di sezioni hanno visto prevalere il Sì: Andria vede vincere il No con il 56,46%
Altri contenuti a tema
Andria, il PoliBus fa tappa al Polo tecnico Liceale “Ettore Carafa”: focus su STEM e orientamento   Andria, il PoliBus fa tappa al Polo tecnico Liceale “Ettore Carafa”: focus su STEM e orientamento   Si tratta del tour di orientamento promosso da Politecnico di Bari, ScuolAttiva Onlus e Gruppo Italo per avvicinare i giovani alle discipline STEM
“E la felicità, prof?”: studenti del "Carafa" a teatro per riflettere “E la felicità, prof?”: studenti del "Carafa" a teatro per riflettere L’uscita didattica è stata il momento conclusivo di un percorso articolato svolto a scuola dai docenti Matarrese, Mezzina e Basile
Eccellenze Sportive Scolastiche: La BAT celebra i suoi campioni all'auditorium del Liceo "Carlo Troya" Eccellenze Sportive Scolastiche: La BAT celebra i suoi campioni all'auditorium del Liceo "Carlo Troya" Cerimonia di premiazione degli atleti partecipanti alle Finali Nazionali delle Competizioni Sportive Scolastiche e dei Giochi della Gioventù
All'Istituto "Ettore Carafa" di Andria, in scena un musical sulla cittadinanza attiva All'Istituto "Ettore Carafa" di Andria, in scena un musical sulla cittadinanza attiva In programma mercoledì 28 gennaio, alle ore 18.30, presso l'auditorium "Mons. Di Donna"
La Scuola di fronte alla violenza: "educare, non solo reagire" Commento La Scuola di fronte alla violenza: "educare, non solo reagire" La nota di Antonello Fortunato, docente di Scienze Umane Liceo Economico Sociale Carafa e responsabile del Centro Zenith
Notte Bianca dei Licei: al Carafa di Andria in scena “Cittadinanza in cammino… Un viaggio musicale nel Bel Paese” Notte Bianca dei Licei: al Carafa di Andria in scena “Cittadinanza in cammino… Un viaggio musicale nel Bel Paese” Il musical sarà rappresentato lunedì 15 dicembre alle ore 18.30 presso l'auditorium della scuola cittadina
Al Carafa di Andria: “Nascita della Repubblica Italiana. Profili costituzionali” Al Carafa di Andria: “Nascita della Repubblica Italiana. Profili costituzionali” Giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 10.00, presso l'auditorium dell'I.I.S.S. "Ettore Carafa"
Rapporto Eduscopio: la classifica delle migliori scuole superiori della provincia Bat Rapporto Eduscopio: la classifica delle migliori scuole superiori della provincia Bat Tra licei classici, scientifici, linguistici ed istituti tecnici economici
Ad Andria vince il No, sindaco Bruno: "Dalla città un segnale forte e chiaro' "
23 marzo 2026 Ad Andria vince il No, sindaco Bruno: "Dalla città un segnale forte e chiaro'"
Referendum, anche ad Andria ha vinto il No: la Costituzione non si tocca
23 marzo 2026 Referendum, anche ad Andria ha vinto il No: la Costituzione non si tocca
Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati ad Andria
23 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati ad Andria
Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva ad Andria
23 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva ad Andria
Divario di genere, Sgaramella (Cgil Bat): "Quanto ci vorrà ancora per la parità? "
23 marzo 2026 Divario di genere, Sgaramella (Cgil Bat): "Quanto ci vorrà ancora per la parità?"
Afragolese 2-1 Fidelis, Catalano: «Partita buttata, dobbiamo salvarci il prima possibile»
23 marzo 2026 Afragolese 2-1 Fidelis, Catalano: «Partita buttata, dobbiamo salvarci il prima possibile»
All’I.C. "Jannuzzi–Di Donna " di Andria una mostra del Liceo artistico "Federico II Stupor Mundi " di Corato
23 marzo 2026 All’I.C. "Jannuzzi–Di Donna" di Andria una mostra del Liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato
Servizio di O.P. ai seggi elettorali della Bat, S.A.P. "Forze dell'Ordine al freddo "
23 marzo 2026 Servizio di O.P. ai seggi elettorali della Bat, S.A.P. "Forze dell'Ordine al freddo"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.