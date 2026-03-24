L’Istituto "Ettore Carafa" domina in vasca: pioggia di medaglie ai nuovi Giochi della Gioventù

Un esordio da incorniciare, di quelli che restano scritti negli annali dello sport scolastico cittadino. Nella giornata odierna, l'Istituto "Ettore Carafa" di Andria ha partecipato per la prima volta alle gare di nuoto dei nuovi Giochi della Gioventù, lasciando un'impronta indelebile nella piscina "Aquarius" di Canosa di Puglia.​In una cornice di pubblico entusiasta e di sana competizione, gli studenti degli istituti di secondo grado della Provincia BAT si sono sfidati all'ultima bracciata. Ma è stata la compagine andriese, guidata con carisma e competenza dal, a fare vera e propria incetta di medaglie, dimostrando una preparazione atletica e una grinta fuori dal comune.​Il medagliere parla chiaro e vede le atlete dell'istituto svettare nelle discipline più tecniche:​Oro e Primato: Splendida prestazione per, che ha sbaragliato la concorrenza nei 50m Delfino, seguita a ruota daregina indiscussa dei 50m Stile Libero. Entrambe hanno conquistato il gradino più alto del podio con tempi di assoluto rilievo.​Argento di Qualità: Ottimi secondi posti pernei 50m Rana enei 50m Stile Libero, capaci di mantenere il sangue freddo in gare decise sul filo dei centesimi.​Bronzo di Tenacia: A chiudere il cerchio dei successi, i terzi posti conquistati da, che hanno lottato con determinazione nelle rispettive categorie dei 50m Dorso.​Soddisfazione immensa per il prof. Piarulli e per l'intero Istituto Carafa. Questa vittoria non è solo sportiva, ma rappresenta lo spirito di una scuola che sa mettersi in gioco e vincere anche al di fuori delle mura scolastiche. L'appuntamento di Canosa segna l'inizio di una nuova tradizione natatoria per l'istituto, che ora guarda con ottimismo alle fasi successive dei Giochi.​​Il successo del Carafa dimostra come lo sport scolastico sia un volano fondamentale per la crescita dei ragazzi e per l'orgoglio del territorio della BAT.