“Imprese in cattedra”, al Polo Tecnico Liceale Carafa una giornata di dialogo tra studenti e mondo del lavoro  

L'iniziativa promossa da Confindustria Bari e BAT, in collaborazione con l'USR Puglia, ha coinvolto decine di scuole e imprese del territorio. Anche ad Andria, al Polo Tecnico Liceale "Ettore Carafa", un'importante occasione di confronto per orientare i giovani verso il futuro professionale.Il mondo dell'impresa entra a scuola e incontra gli studenti in un dialogo diretto, concreto e ricco di stimoli. È accaduto anche al Polo Tecnico Liceale "Ettore Carafa" di Andria, tra gli istituti protagonisti di "Imprese in cattedra", iniziativa pensata per rafforzare il legame tra formazione scolastica, realtà produttive e orientamento al lavoro.Imprese in cattedra' è un'iniziativa di orientamento al mondo del lavoro organizzata da Confindustria Bari e BAT, in collaborazione con l'USR Puglia, nell'ambito del programma 'Capitale della Cultura d'impresa di Confindustria 2026'. La giornata di orientamento si è svolta il 14 aprile 2026 in contemporanea in 60 istituti scolastici dell'Area metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta Andria Trani coinvolgendo 80 imprese.All'interno di questo ampio progetto territoriale, il Carafa ha vissuto una giornata intensa e partecipata, confermandosi ancora una volta una scuola aperta al confronto con il presente e attenta alle prospettive future dei propri studenti. L'iniziativa ha rappresentato un momento significativo di orientamento, durante il quale i ragazzi hanno avuto la possibilità di avvicinarsi in modo diretto al mondo del lavoro, ascoltando esperienze, riflessioni e testimonianze capaci di rendere più concreto il rapporto tra studio e professione.Il valore dell'incontro è emerso soprattutto nella qualità della partecipazione studentesca: interesse, attenzione e coinvolgimento hanno accompagnato una mattinata che ha saputo mettere in relazione il percorso scolastico con le competenze richieste oggi dal tessuto produttivo. Un'esperienza che ha mostrato quanto sia importante offrire ai giovani occasioni reali di conoscenza e confronto, utili a maturare scelte più consapevoli per il proprio futuro.Per il Polo Tecnico Liceale "Ettore Carafa", appuntamenti come questo si inseriscono in una visione educativa che considera l'orientamento parte integrante della formazione. Non solo apprendimento, dunque, ma anche accompagnamento degli studenti nella scoperta delle proprie attitudini, delle opportunità presenti sul territorio e delle possibili strade da intraprendere dopo il percorso scolastico.La giornata si è svolta sotto il coordinamento della Dirigente scolastica e dei docenti, che hanno seguito con attenzione questo importante momento di raccordo tra scuola e mondo produttivo, contribuendo a renderlo un'esperienza formativa concreta e significativa."Imprese in cattedra" si conferma così un'iniziativa capace di dare voce a un'esigenza sempre più attuale: costruire un ponte stabile tra i banchi di scuola e il mondo del lavoro. E il Carafa di Andria, con la sua partecipazione attiva, ribadisce il proprio impegno nel proporre percorsi che aiutino gli studenti a leggere il presente e a prepararsi con maggiore consapevolezza alle sfide del domani.