Andria, il PoliBus fa tappa al Polo Liceale “Ettore Carafa”: focus su STEM e orientamento  

Farà tappa nella mattinata di giovedì, alil, il tour di orientamento promosso daper avvicinare i giovani alle disciplineIl progetto, giunto alla, porta nelle scuole unattrezzato per ospitare dimostrazioni, esperimenti e attività interattive dedicate a. L'iniziativa coinvolge studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado in diverse località di Puglia e Basilicata.Nel corso della mattinata, gli alunni del Polo Liceale "Ettore Carafa" potranno partecipare a, oltre a momenti di orientamento dedicati alla scelta universitaria. In programma anche attività esperienziali con, dispositivi neuronali e percorsi di progettazione e programmazione con i kitTra gli obiettivi del tour, quello di rendere l'orientamento più diretto e coinvolgente, portando le discipline STEM fuori dai contesti tradizionali e offrendo ai ragazzi un contatto concreto con strumenti, applicazioni e opportunità formative. Previsti anche spazi di confronto con docenti e referenti universitari, per accompagnare gli studenti in una scelta più consapevole del proprio futuro.Nelle precedenti edizioni, il progetto ha coinvolto, confermandosi come una delle iniziative più significative nel campo dell'orientamento scientifico e tecnologico sul territorio.Con l'arrivo del PoliBus, ilsi inserisce dunque in una rete di scuole protagoniste di un'esperienza che unisce innovazione, didattica e orientamento, offrendo ai giovani strumenti utili per riconoscere i propri talenti e immaginare con maggiore consapevolezza il proprio percorso dopo il diploma.Inizio modulo