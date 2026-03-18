Istituto Ettore Carafa Andria
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Scuola e Lavoro

Andria, il PoliBus fa tappa al Polo Liceale “Ettore Carafa”: focus su STEM e orientamento  

Si tratta del tour di orientamento promosso da Politecnico di Bari, ScuolAttiva Onlus e Gruppo Italo per avvicinare i giovani alle discipline STEM

Andria - mercoledì 18 marzo 2026 Comunicato Stampa
Farà tappa nella mattinata di giovedì 19 marzo, al Polo Liceale "Ettore Carafa" di Andria il PoliBus – Il tuo talento, la tua strada, il tour di orientamento promosso da Politecnico di Bari, ScuolAttiva Onlus e Gruppo Italo per avvicinare i giovani alle discipline STEM.

Il progetto, giunto alla quarta edizione, porta nelle scuole un bus-laboratorio itinerante attrezzato per ospitare dimostrazioni, esperimenti e attività interattive dedicate a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. L'iniziativa coinvolge studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado in diverse località di Puglia e Basilicata.
Nel corso della mattinata, gli alunni del Polo Liceale "Ettore Carafa" potranno partecipare a laboratori di tecnologie immersive, robotica collaborativa, meccanica e aerodinamica, oltre a momenti di orientamento dedicati alla scelta universitaria. In programma anche attività esperienziali con realtà virtuale, dispositivi neuronali e percorsi di progettazione e programmazione con i kit LEGO Education SPIKE Prime.

Tra gli obiettivi del tour, quello di rendere l'orientamento più diretto e coinvolgente, portando le discipline STEM fuori dai contesti tradizionali e offrendo ai ragazzi un contatto concreto con strumenti, applicazioni e opportunità formative. Previsti anche spazi di confronto con docenti e referenti universitari, per accompagnare gli studenti in una scelta più consapevole del proprio futuro.
Nelle precedenti edizioni, il progetto ha coinvolto oltre 5mila studenti, 36 scuole e 31 città, confermandosi come una delle iniziative più significative nel campo dell'orientamento scientifico e tecnologico sul territorio.
Con l'arrivo del PoliBus, il Polo Liceale "Ettore Carafa" di Andria si inserisce dunque in una rete di scuole protagoniste di un'esperienza che unisce innovazione, didattica e orientamento, offrendo ai giovani strumenti utili per riconoscere i propri talenti e immaginare con maggiore consapevolezza il proprio percorso dopo il diploma.Inizio modulo
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