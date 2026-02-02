Eccellenze Sportive Scolastiche: La BAT celebra i suoi campioni all'auditorium del Liceo "Carlo Troya"

Lo sport scolastico della provincia Barletta-Andria-Trani sale sul podio. In un clima di grande entusiasmo e partecipazione, si è tenuta, presso l'auditorium deldi Andria, la cerimonia di premiazione dedicata agli studenti che hanno rappresentato il territorio nellee deiper l'anno scolastico 2024/25.L'evento, promosso dall', ha voluto rendere omaggio ai giovani atleti che, con dedizione e spirito di sacrificio, hanno raggiunto i massimi vertici delle competizioni nazionali, portando alto il nome delle proprie scuole e dell'intera provincia.La cerimonia non ha celebrato solo i successi cronometrici o i piazzamenti, ma il fondamentale lavoro di squadra che avviene tra i banchi e sui campi da gioco. Accanto agli studenti, sono stati premiati i docenti di Scienze Motorie e di Sostegno, figure chiave che hanno guidato i ragazzi nel loro percorso di crescita fisica e personale. Particolare rilievo è stato dato alla componente inclusiva dei Giochi della Gioventù, sottolineando come lo sport scolastico sia il terreno privilegiato per l'abbattimento delle barriere e la valorizzazione di ogni singola abilità."Questa giornata rappresenta il coronamento di un impegno che va oltre il risultato agonistico," è stato sottolineato durante l'incontro, dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale della Bat, Domenico Pignotti. "Vedere i nostri ragazzi eccellere a livello nazionale è motivo di orgoglio, ma il vero successo è la sinergia creata tra docenti, istituzioni e famiglie per promuovere i valori del fair play e del benessere."Catanzaro Samantha Anna, Di Nunzio Serena, Mastrapasqua Silvia, Nenna Chiara, Papaleo Giorgia, Pastore Claudia, Zucaro Margherita, Battaglia Federico, Biancolillo Antonio, Calefato Virgilio, Colangelo Antonio, D'Angelo Andrea, Funetta Pierpaolo, Susco Antonio. Palumbo Luca, individualista – sport Atletica leggera – categoria cadetti - S.S.1G. "G. Monterisi" Bisceglie.Mauro Paola, Musicco Raffaele, Musci Luigi.Di Bari Gianluca, Leonetti Cristian, Lombardi Andrea, Lopetuso Fabio, Marcellino Massimo, Marolla Nicola, Reggente Pasquale, Saccotelli Luca, Simone Giuseppe, Tortora Giuseppe.: Piarulli Giulio Ventura MicheleAcquaviva Samuele, Capozza Giovanni, Leone Giovanni.Mansi Riccardina Quacquarelli Santola."Oggi non premiamo solo dei campioni, ma dei cittadini che hanno imparato il valore della resilienza. Dietro ogni risultato ottenuto in queste Finali Nazionali ci sono sveglie all'alba, allenamenti faticosi e, soprattutto, la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Vedere i nostri studenti e i loro docenti di Scienze Motorie e di Sostegno camminare fianco a fianco, uniti da un obiettivo comune, è la vittoria più bella. Lo sport nelle nostre scuole della BAT non è una gara contro l'altro, ma una corsa insieme verso il superamento dei propri limiti. Siamo orgogliosi di ognuno di voi: siete l'energia e il cuore pulsante del nostro territorio."Questo il commento degli organizzatori della manifestazione dell'Ufficio scolastico provinciale della Bat, che hanno dato appuntamento agli studenti al prossimo anno.