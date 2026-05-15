Allerta per vento
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Allerta meteo gialla per vento ad Andria: chiusi cimitero, parchi e Monumento ai caduti

Pubblicata una ordinanza

Andria - venerdì 15 maggio 2026 21.50
Facendo seguito al Messaggio di Allerta n. 1 emesso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia in data odierna, che prevede per la giornata di sabato 16 maggio 2026 venti forti nord-occidentali con raffiche di burrasca, l'Amministrazione Comunale di Andria comunica quanto segue.
​A tutela della pubblica incolumità, è stata disposta la chiusura precauzionale per l'intera giornata di domani, sabato 16 maggio, dei seguenti siti:
​- Cimitero Comunale;
​- Parchi e ville comunali;
​- Area del Monumento ai Caduti.

​Raccomandazioni alla Cittadinanza.
​Si invita la popolazione ad adottare le massime misure di cautela previste dalle buone pratiche di Protezione Civile in caso di vento forte:
​- Protezione degli spazi esterni: Assicurare o rimuovere dalle aree aperte (balconi, terrazzi, giardini) vasi, teloni, gazebo e qualsiasi oggetto che possa essere trasportato dal vento.
​- Sicurezza stradale: Prestare particolare attenzione durante la guida, specialmente nei tratti esposti e in presenza di mezzi telonati o a due ruote.
​Aree a rischio:

- Evitare di sostare nei pressi di alberi, impalcature, insegne pubblicitarie o strutture precarie che potrebbero subire danni o crolli a causa delle forti raffiche.
​L'Amministrazione continuerà a monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo attraverso i canali ufficiali del Centro Funzionale Decentrato (CFD). Si raccomanda di restare aggiornati esclusivamente tramite le fonti istituzionali del Comune e della Protezione Civile.
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