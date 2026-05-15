Vita di città
Allerta meteo gialla per vento ad Andria: chiusi cimitero, parchi e Monumento ai caduti
Pubblicata una ordinanza
Andria - venerdì 15 maggio 2026 21.50
Facendo seguito al Messaggio di Allerta n. 1 emesso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia in data odierna, che prevede per la giornata di sabato 16 maggio 2026 venti forti nord-occidentali con raffiche di burrasca, l'Amministrazione Comunale di Andria comunica quanto segue.
A tutela della pubblica incolumità, è stata disposta la chiusura precauzionale per l'intera giornata di domani, sabato 16 maggio, dei seguenti siti:
- Cimitero Comunale;
- Parchi e ville comunali;
- Area del Monumento ai Caduti.
Raccomandazioni alla Cittadinanza.
Si invita la popolazione ad adottare le massime misure di cautela previste dalle buone pratiche di Protezione Civile in caso di vento forte:
- Protezione degli spazi esterni: Assicurare o rimuovere dalle aree aperte (balconi, terrazzi, giardini) vasi, teloni, gazebo e qualsiasi oggetto che possa essere trasportato dal vento.
- Sicurezza stradale: Prestare particolare attenzione durante la guida, specialmente nei tratti esposti e in presenza di mezzi telonati o a due ruote.
Aree a rischio:
- Evitare di sostare nei pressi di alberi, impalcature, insegne pubblicitarie o strutture precarie che potrebbero subire danni o crolli a causa delle forti raffiche.
- Evitare di sostare nei pressi di alberi, impalcature, insegne pubblicitarie o strutture precarie che potrebbero subire danni o crolli a causa delle forti raffiche.
L'Amministrazione continuerà a monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo attraverso i canali ufficiali del Centro Funzionale Decentrato (CFD). Si raccomanda di restare aggiornati esclusivamente tramite le fonti istituzionali del Comune e della Protezione Civile.
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