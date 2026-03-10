Alla libreria Laterza di Bari la presentazione del libro di Giannicola Sinisi "Una vita senza sbarre"

Sarà presentato alla libreria Laterza -via Dante nn. 49/53, il libro dell'ex giudice Giannicola Sinisi, già procuratore generale aggiunto a Bari "Una vita senza sbarre", edizioni Cacucci.All'evento interverranno il Magnifico Rettore dell'Ateneo barese Roberto Bellotti e Antonia Rubini, docente associato di pedagogia generale all'Università degli Studi di Bari e delegata del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario. A moderare la serata ci sarà Valeria Piré, Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna di Puglia e Basilicata. La manifestazione si avvale del patrocinio dell'Università degli Studi "Aldo Moro".Un libro di storie che l'ex magistrato della procura barese ha voluto dedicare al suo amico Don Riccardo, tra i primi preti dell'antimafia pugliese, sacerdote di frontiera con il progetto della Diocesi di Andria "Senza Sbarre", che il Vescovo Mons. Luigi Mansi ha voluto consegnarli, insieme all'altro sacerdote diocesano don Vincenzo Giannelli. Un lungo racconto, iniziato nel 2017, quello che viene raccontato in questo libro, che consegna al lettore alcuni spaccati di vita ed aneddoti legati ai 150 detenuti e passa ospitati, sino ad oggi, nella masseria di San Vittore, alle pendici di Castel del Monte.Storie di riscatto e di percorsi di "redenzione" dal sapore dolceamaro, che si sono dipananti con questo progetto rieducativo per volontà e con il sostegno economico della Diocesi di Andria e della Caritas italiana.