Restauro chiesa Santa Croce
Restauro chiesa Santa Croce
Attualità

Restauro chiesa Santa Croce: cantiere aperto a nuove esperienze

Mercoledì 8 Aprile, ore 9.30. Chiesa Santa Croce, incontro con la comunità scolastica I.C. "Imbriani – Salvemini"

Andria - martedì 7 aprile 2026 19.37
Da qualche settimana la Chiesa Santa Croce - situata in via Dalmazia angolo via Marco Antonio- è stata liberata dal ponteggio che la circondava, ciò ha suscitato domande e curiosità tra i cittadini. La realizzazione del ponteggio, infatti, è stata indispensabile per procedere agli inderogabili interventi di Restauro della copertura fortemente deteriorata, per razionalizzare il sistema di scarico delle acque piovane che danneggiavano l'intero immobile. I lavori si sono svolti con l'Alta Sorveglianza della Soprintendenza Foggia-BAT e realizzati dall'impresa Gen.Co..

E' fondamentale evidenziare la notevole rilevanza della Chiesa Santa Croce con il suo straordinario repertorio pittorico che si spiega sui muri d'ambito, databile tra l'ultimo quarto del XIV secolo e la fine del XV, in piena conformità agli impianti decorativi del maturo trecento con spunti tematici e particolarità iconografiche che lo rendono un unicum nel panorama della civiltà pittorica di Puglia.

Il Vescovo eletto della Diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi, mons. Domenico Basile, già Direttore Ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto, ha fortemente voluto questo intervento. In continuità con le iniziative attivate per precedenti restauri diocesani, ha ritenuto di continuare ad adottare un approccio strategico nella conduzione dei lavori con il coinvolgimento dei giovani e giovanissimi studenti.
In pratica, l'obiettivo di questa iniziativa denominata "Cantiere Aperto" è quello di mostrare alla città gli esiti dell'intervento di restauro della Chiesa Santa Croce attraverso la partecipazione degli studenti del quartiere San Valentino che ne hanno approfondito l'importanza storico-artistica. Questo approccio è nato dalla consapevolezza che è possibile ribaltare l'immagine tradizionale dei cantieri, da fonte di disagio in opportunità di conoscenza, di dialogo, di costruzione di consenso.

Il progettista incaricato del restauro architetto Rosangela Laera ha considerato come elementi chiave il valore simbolico della Chiesa inserita nel contesto attuale del quartiere San Valentino. Per questo grazie alla fertile interazione con la dirigente scolastica prof. Elisabetta Abruzzese sono state coinvolte alcune classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Imbriani Salvemini che, guidate dal professor Severino Ernesto, hanno avviato un percorso di conoscenza storica, una sorta di esplorazione del sito e delle immagini che costituiscono il prezioso ciclo pittorico. Il giorno 8 aprile avremo la possibilità di 'conoscere' aspetti nuovi e certamente interessanti di un rilevante (quanto poco conosciuto) monumento della città di Andria attraverso lo 'sguardo' attento e curioso dei giovani del quartiere. L'attività si svolgerà sia presso la Chiesa santa Croce, con una visita sul campo, sia presso la Scuola, I.C. Imbriani Salvemini – Viale dei Comuni di Puglia n. 4, dove saranno presentati i lavori realizzati dagli studenti.

L'obiettivo di mons. Basile è stato, infatti, quello di integrare il cantiere di Santa Croce con la città attraverso una serie di iniziative centrate su queste parole-chiave: informazione, per spiegare cosa e come si sta realizzando; educazione, per coinvolgere i bambini facendoli sentire protagonisti, attraverso i laboratori in collaborazione con la scuola, per sviluppare la consapevolezza della ricchezza del patrimonio culturale cittadino e, di conseguenza, un senso di appartenenza e rispetto per questi preziosi beni.
Restauro chiesa Santa CroceRestauro chiesa Santa CroceRestauro chiesa Santa CroceRestauro chiesa Santa CroceRestauro chiesa Santa CroceRestauro chiesa Santa CroceRestauro chiesa Santa CroceRestauro chiesa Santa CroceRestauro chiesa Santa Croce
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Comune di Andria
  • Diocesi di Andria
  • chiesa di santa croce
Comunali, l'assessore Loconte inaugura il suo comitato: "Dalla macchina ferma alla città che corre "
8 aprile 2026 Comunali, l'assessore Loconte inaugura il suo comitato: "Dalla macchina ferma alla città che corre"
Frana in Molise, chiusa l'A14
8 aprile 2026 Frana in Molise, chiusa l'A14
Altri contenuti a tema
 “Nel blu delle unicità”: un convegno sull’autismo per costruire una comunità inclusiva Scuola e Lavoro  “Nel blu delle unicità”: un convegno sull’autismo per costruire una comunità inclusiva L’Istituto Comprensivo “Verdi–Cafaro” di Andria promuove il convegno cittadino
”Storia di Lia” apre la 6^ edizione del “Festival della Legalità” ”Storia di Lia” apre la 6^ edizione del “Festival della Legalità” Al Seminario Vescovile Alessio Cordaro, figlio di Lia Pipitone, vittima di mafia
Napolitano (cdx): "Disastro turismo per Andria, ma quale crescita?" Politica Napolitano (cdx): "Disastro turismo per Andria, ma quale crescita?" A differenza di quanto dichiarato nei giorni scorsi dall'assessore alle Radici, Cesare Troia
2 aprile, Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo: Palazzo di Città si illumina di blu 2 aprile, Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo: Palazzo di Città si illumina di blu Sindaco Bruno: “Un incoraggiamento alle famiglie: non sentitevi sole, nonostante le quotidiane difficoltà”
Andria, la trasformazione della città in destinazione di viaggio Andria, la trasformazione della città in destinazione di viaggio I numeri ed il bilancio delle attività nel settore turistico dell’Assessorato alle Radici
ANDRIA R.E.S.P.I.R.A. riscuote il massimo punteggio dall’esame della Regione Puglia ANDRIA R.E.S.P.I.R.A. riscuote il massimo punteggio dall’esame della Regione Puglia Ora si passa alla fase operativa per rigenerare due spazi pubblici rilevanti: Corso Cavour e Largo Caneva
All' IC “Verdi-Cafaro” tavola rotonda su “Oltre lo spettro: dialoghi tra scuola, famiglia e professionisti” Scuola e Lavoro All' IC “Verdi-Cafaro” tavola rotonda su “Oltre lo spettro: dialoghi tra scuola, famiglia e professionisti” Un momento di confronto intenso e partecipato dedicato al tema dell’autismo e dell’inclusione
Dalle nevi della Murgia alle tavole del mondo: Andria celebra le origini dell’arte casearia Dalle nevi della Murgia alle tavole del mondo: Andria celebra le origini dell’arte casearia Svelata una targa commemorativa alla Masseria Montegusto. Nuove prove storiche: la burrata esisteva già nel XIX secolo
Gabriele Mastrolillo presenta il volume "La trieste del 1954 "
7 aprile 2026 Gabriele Mastrolillo presenta il volume "La trieste del 1954"
Napolitano (cdx): "Disastro turismo per Andria, ma quale crescita? "
7 aprile 2026 Napolitano (cdx): "Disastro turismo per Andria, ma quale crescita?"
 “Nel blu delle unicità”: un convegno sull’autismo per costruire una comunità inclusiva
7 aprile 2026  “Nel blu delle unicità”: un convegno sull’autismo per costruire una comunità inclusiva
”Storia di Lia” apre la 6^ edizione del “Festival della Legalità”
7 aprile 2026 ”Storia di Lia” apre la 6^ edizione del “Festival della Legalità”
Gestione illecita dei rifiuti: confiscati 550 mila euro a due aziende di recupero rifiuti speciali
7 aprile 2026 Gestione illecita dei rifiuti: confiscati 550 mila euro a due aziende di recupero rifiuti speciali
Piani di recupero delle liste d’attesa: raggiunto il 95% del target
7 aprile 2026 Piani di recupero delle liste d’attesa: raggiunto il 95% del target
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
7 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
Don Mimmo Basile, sabato l'ordinazione episcopale. Giovedì ci sarà l'adorazione eucaristica
7 aprile 2026 Don Mimmo Basile, sabato l'ordinazione episcopale. Giovedì ci sarà l'adorazione eucaristica
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.